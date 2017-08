Tiede

Selviääkö edes torakka ydinsodasta?

Pohjois-Korea jatkaa uhitteluaan ydinaseilla.



Nyt on hyvä uhrata pieni ajatus torakoille. Niidenhän aina sanotaan selviävän vaikka ydintuhosta.



Torakat ovat kyllä verrattoman kestäviä. Ne syövät vaikka liimaa postimerkistä, jos muuta ei ole tarjolla, ja voivat elää viikkokausia ilman päätä.



Jopa se irtopää pysyy hengissä jonkin aikaa. Torakoiden verenkierto- ja hengitysjärjestelmä sekä hermosto ovat täysin erilaiset kuin ihmisillä.



Tieteen nimissä on aivan oikeasti jopa yritetty opettaa asioita sekä päättömille torakoille että torakattomille päille. Ilman päätäkin torakat oppivat välttämään sähköshokkeja, kun niitä harjoitettiin tarpeeksi kauan.



Irtopäiden ei sen sijaan havaittu olevan erityisen järkeviä.



Torakat kestävät radioaktiivista säteilyä noin kymmenen kertaa suurempia annoksia kuin ihmiset.



Yksi syy on se, että torakoiden solut eivät jakaudu jatkuvasti kuten ihmisellä, vaan ainoastaan kuorenvaihdon yhteydessä. Säteily on soluille vaarallisinta silloin, kun ne ovat jakautumassa.



Osa torakoista voisi siis selvitä, jos taustasäteily ei nouse liian korkeaksi. Moni muu hyönteinen, esimerkiksi banaanikärpänen, on kuitenkin vielä paljon sitkeämpi.



Ainoa eliö, jolle voisi vilpittömästi ennustaa menestystä ydintuhonkin jälkeen, on arkeoni nimeltään Thermococcus gammatolerans. Se kestää 30 000 grayn säteilyannoksen, siis 3 000 kertaa suuremman kuin ihminen.