Kuolemansairas syöpäpotilas palasi töihin, hiv katosi luuydinsiirrolla – Näin uudet hoidot parantavat parantumattomia sairauksia Maailman rikkaat ovat lähteneet kamppailuun terveempien elinvuosien puolesta. He haluavat löytää parannuskeinon ihmiskunnan suuriin sairauksiin. Haaste on valtava, mutta lupauksiakin on ilmassa.