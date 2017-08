Tiede

Jätevedet ovat väestön pissanäytteitä – niistä löytyy huumeita, lääkkeitä, alkoholia ja jopa Viagraa

Aikamoinen

Erityisesti

”Yksi

Viemärivedestä

Samalla

Jätevedet

Monia

Vaikka

Maailmalla

Suomen

Maailman