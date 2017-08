Suomalaistutkija kehitti keinon nähdä aineen sisään – vesikin voi äärioloissa olla 400-asteista

Tiede

ottaminen sairaalassa ei ole erityisen mutkikasta. Säteitä ammutaan esimerkiksi murtuneen raajan läpi ja filmille piirtyy kuva kudoksista.Jos kuitenkin haluaa tietää aineesta enemmän ja syvemmin, pitää käyttää toisia keinoja.Kutenyhdessä kollegojensa kanssa vuonna 2011 kehittämää kuvantamista.”Voimme selvittää, mitä alkuaineita pinnan alla on, missä ne ovat, ja miten ne ovat kemiallisesti järjestäytyneet”, Huotari kuvailee.on ollut Helsingin yli­opiston materiaalifysiikan professori vuoden alusta.Aineen teoreettisen tutkimuksen lisäksi hän etsii ratkaisuja esimerkiksi akkuihin.Huotari on myös vastannut hyvin perustaviin kysymyksiin HS:n lasten tiedekysymysten palstalla: miksi kynttilän liekissä on eri värejä, miksi voi tarttuu veitseen, miksi kynä piirtää paperiin.Harjoitusta vastauksiin ovat antaneet oman tyttären kysymykset.Arkisen ilmiön selitys voi vaatia tarkkaa fysiikkaa. Usein selityksissä täytyy mennä atomien välisiin sidoksiin asti.aineen rakenteeseen menee myös Huotarin kehittämä spektroskopia, joka siis eroaa merkittävästi perinteisestä röntgenkuvauksesta.Perinteinen röntgenkuvaus kertoo pääosin aineen tiheydestä. Luu erottuu filmillä, koska se pysäyttää muita kudoksia enemmän röntgensäteitä.Huotarin menetelmässä tutkittavaa kohdetta ammutaan paljon suuremmalla määrällä röntgen­fotoneita kuin tavallisessa röntgenkuvauksessa.Osuessaan kohteeseen fotonit vuorovaikuttavat sen kanssa. Tämä muuttaa fotonien energiaa ja kulkusuuntaa. Sitten fotonit siepataan ilmaisimiin.Kun mitataan, miten fotonit ovat matkalla muuttuneet, voidaan päätellä, mitä ne matkallaan kohtasivat.ei ole ihan yksinkertaista. Menetelmän vaatiman säteilyn tuottamiseen tarvitaan synkrotronivalon lähde.Sellainen on muun muassa Ranskassa, yhteiseurooppalaisessa European Synchrotron Radiation Facility -tutkimuslaitoksessa. Myös fotonien sieppauksen mittauslaitteiston on oltava hyvin herkkä.Synkrotronisäteily on niin voimakasta, ettei sillä voi tutkia orgaanisia kudoksia kuten ihmistä. Mutta metallien ja muiden tiheiden aineiden tutkimiseen se sopii. Tosin synkrotronisäde voi polttaa reiän lyijylevyyn, kuten Huotari sai eräässä koeasetelmassa huomata.Huotarin kohde on jokin ominaisuuksiltaan tai koostumukseltaan erikoinen materiaali, jonka ominaisuudet määrää sen atomitason rakenne.Hyvä esimerkki on syvällä maankuoressa esiintyvä, äärimmäiseen kuumuuteen ja paineeseen päätynyt vesi. Äärioloissa vesi muuttuu erittäin vahvaksi liuottimeksi. Se voi olla kovassa paineessa jopa 400-asteista.Huotari on pyrkinyt selvittämään tällaisen ylikriittisen veden ominaisuuksia. Se auttaa hänen mukaansa ymmärtämään, mitä tapahtuu syvällä maankuoressa.kiinnostava kohde ovat niin sanotun korkean lämpötilan suprajohteet. Ne johtavat sähköä täysin ilman häviöitä vähintään nestemäisen typen (–196°c) lämpötilassa.”Haaveeni olisi selvittää, miten se atomitasolla toimii. Voisiko tulevaisuudessa luoda vielä korkeammissa lämpötiloissa suprajohtavia materiaaleja.”Sellaisilla olisi paljon kysyntää sähköä käyttävässä maailmassa.Huotari tekee käytännön tutkimusta myös uusien akkutekniikoiden parissa. Hän selvittää, mitkä materiaalit varaavat energiaa tehokkaimmin.”Röntgensäteitä tarvitaan, kun tutkitaan kohteita, joita ei voi irrottaa kokonaisuudesta. Esimerkiksi akkukennon osia ei voi irrottaa ilman että kokonaisuus lakkaa toimimasta. Röntgen antaa meille mahdollisuuden tutkia toimivaa järjestelmää.”käsittelee loppujen lopuksi isoa osaa havaittavasta maailmasta.”Meille näkyvästä maailmasta noin puolet on taivasta, jota voivat tarkkailla esimerkiksi ilmakehätieteilijät, tähtitieteilijät ja kosmologit. Mutta kun kääntää katseen lähiympäristöön, ollaan usein materiaalifysiikan parissa.”Kysymyksiä riittää. Itse hän pitää ehkä keskeisimpänä löytönään teoreettista tutkimusta natriumista vuodelta 2010.Huotari onnistui ensimmäistä kertaa mittaamaan natriumista metallin vapaiden elektronien välisen vuorovaikutuksen voimakkuuden.Maallikolle etäinen tulos oli tiiviin aineen fysiikalle tärkeä. Mittaus antoi kokeellisen vastauksen vuosikausia pohdittuun teoreettisen fysiikan kysymykseen.