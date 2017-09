Tiede

Seinälukilla ja hämähäkillä on yhtä vähän yhteistä kuin koiralla ja mursulla

tullen taloihin työntyy taas pitkäjalkaisia kulkijoita etsimään purtavaa: eläviä ja kuolleita hyönteisiä, ruoanmuruja ja sellaista.Ne ovat harmittomia seinälukkeja (Phalangium opilio) ja viihtyvät ihmisen rakennelmissa.kammoavalle tämä on saivartelua, mutta lukit eivät ole hämähäkkejä. Ne ovat aivan oma hämähäkkieläinten lahkonsa niin kuin punkitkin.Lukit ovat toisin sanoen yhtä vähän hämähäkkejä kuin koirat ovat mursuja.Ensinnäkään lukit eivät tee seittiä eivätkä ole myrkyllisiä.Jos lukin tapaa hämähäkinseitissä, se on jäänyt jumiin ja joutuu nyt pohtimaan tekemiään valintoja.Lukeilla on vain kaksi silmää, kun hämähäkillä on useampikin pari – lukit aistivat ympäristöään pääasiassa jaloillaan.Ruumiin alapuolella on suu, jolla lukki mupertaa kohtaamansa ravintokappaleen sopiviksi paloiksi. Lukit syövät siis kiinteää ruokaa eivätkä nesteytä ravintoaan kuten hämähäkit.Kummallakin on kahdeksan jalkaa, mutta lukki voittaa yhden raajan mitalla. Hämähäkillä ei näet ole penistä, mutta lukillapa on, isokin vielä. Mikroskooppikuvassa se näyttää erittäin hurjalta väkäsineen.Sitä ei kuitenkaan kannata yrittää tiirailla, sillä häirittynä lukki pudottaa jalkansa. Se ei kasva takaisin.Irtojalka saa happea ja sätkii hämäävästi maassa hyvinkin pitkään, jotta lukki itse pääsee karkuun.Niko Kettunen