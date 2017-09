Tiede

Jos kaikkien Suomen ja Ruotsin ihmisten solut laitetaan jonoon, niin kuinka pitkälle jono yltää?

Veikko Nurmi, 6

Yhdessä

ihmisessä on yhteensä noin 40 biljoonaa eli 40 000 000 000 000 solua. Niistä puolet on veren punasoluja, joiden läpimitta on 8 mikrometriä. Jonoon laitettuna ihmisen punasoluista riittäisi noin 160 000 kilometriä.Muut ihmisen solut ovat keskimäärin 20 mikrometrin mittaisia. Niiden jono olisi noin 400 000 kilometriä pitkä. Osa soluista on kuitenkin pitkiä hermosoluja, jotka voivat olla jopa yli metrin mittaisia. Ruotsalaisilla nuo pitkät solut ovat keskimäärin vähän pidempiä kuin suomalaisilla. Hermosolujen yhteispituudeksi tulee suurin piirtein 170 000 kilometriä.Kun kaikki ihmisen solut lasketaan yhteen, jonon pituudeksi tulee siis noin 730 000 kilometriä. Tämä jono yltäisi jo Kuuhun ja takaisin.Suomalaisia on tällä hetkellä noin 5,55 miljoonaa ja ruotsalaisia 9,95 miljoonaa. Heidän solujensa muodostama jono olisi noin 11,315 biljoonaa eli 11 315 000 000 000 kilometriä pitkä. Tuollainen jono menisi reippaasti ohi 150 miljoonan kilometrin päässä sijaitsevan Aurinkomme ja hyvän matkaa kohti Centauri-nimisiä tähtiä, jotka sijaitsevat 40 biljoonan kilometrin päässä.Solujen laittaminen jonoon ei ole tietenkään oikeasti mahdollista. Sellaisen ajatteleminen on kuitenkin mukavaa.bakteriologian ja immunologian professoriHelsingin yliopisto