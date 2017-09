Tiede

Kuka oli ensimmäinen ihminen, jolla oli koira?

Kiira Kortesalo, 8

Monien

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

arvioiden mukaan ihmisten ja koirien yhteinen taival on saattanut kestää jopa 32 000 vuotta.Varhaisimmat noista koirista muistuttivat nykytiedon mukaan nykyisiä siperianhuskyja. Koirat liittyivät kuitenkin ihmisten seuraan eri aikoina eri puolilla maailmaa.Yhteistä koirille oli, että ne hakeutuivat todennäköisesti itse metsästysmaiden välillä liikkuvien ihmisten seuraan. Ne haistoivat, että ihmisten leireihin jäi syötävää, kuten luita ja muita ruoan tähteitä.Ihmiset huomasivat pian koirien hyödyllisyyden metsästyksessä, vahteina ja lämmikkeinä. Jos metsästys ei onnistunut ja nälkä uhkasi, koiria myös syötiin.Ensimmäistä koiranomistajaa ei tiedetä. Yksi varhaisimpia merkkejä koiran omistamisesta on noin 26 000 vuoden takaa. Ranskan Chauvetin kalliomaalausluolan saveen on jäänyt jäljet soihtua kantaneesta pojasta ja hänen koiramaisesta seuralaisestaan. Poika on todennäköisesti lähtenyt katsomaan luolamaalauksia ja ottanut seikkailuun mukaan turvakseen koiransa. Pojan arvellaan olleen noin kahdeksanvuotias.tietokirjailija