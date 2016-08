HS tapasi Britannian työväenpuolueen mahdollisen pelastajan – Owen Smith lupaa pysäyttää brexitin

Fakta Voittaja selviääsyyskuun 24. päivänä Labourin eli työväenpuolueen johtajavaalissa on 640 000 äänioikeutettua. Äänestää saavat puolueen jäsenet, ay-liittojen ja useiden vasemmistolaisten järjestöjen jäsenet sekä ne, jotka rekisteröityivät puolueen tukijoiksi maksamalla 25 puntaa (29 euroa). Äänestys on jo alkanut, ja voittajan nimi julkistetaan syyskuun 24. päivä. Hänestä tulee samalla Britannian oppositiojohtaja ja pääministerikandidaatti. Mielipidemittausten ja vedonlyöntiyhtiöiden kertoimien mukaan Jeremy Corbyn päihittää haastajansa Owen Smithin.

Lontoo

Nyt on näytön paikka. Onko tällä miehellä karismaa ja uskottavuutta? Löytyykö lihaksia Britannian työväenpuolueen johtoon? Olisiko hänestä jopa pääministeriksi?

Tervetuloa Owen Smithin vaalitilaisuuteen Länsi-Lontoon Hammersmithiin. Yleisö odottaa jo malttamattomana.

Toisen kauden walesilainen kansanedustaja Smith, 46, on haastanut labourin puheenjohtajan Jeremy Corbynin, 67.

Vasta vajaan vuoden labouria luotsannut Corbyn ei nauti enää omien kansanedustajiensa luottamusta. Työväenpuolueen äänestäjät puolestaan ovat tyytyväisempiä jopa konservatiivipääministeri Theresa Mayhin kuin labourin vasemman laidan Corbyniin.

Labourin sekasorto näkyy valtakunnanpolitiikassa. Britanniassa ei ole kunnon oppositiota, vaikka maa elää poliittisten myllerrysten aikaa.

Tuntemattomuudesta parrasvaloihin ponnahtanut Smith tarjoaa nyt uutta suuntaa. Hän lupaa panna konservatiiveille kovan kovaa vastaan – ja torjua Britannian EU-eron eli brexitin.

Siinä hän nyt on, labourin mahdollinen pelastaja.

Sukkela, rento ja hyvä puhumaan. Ei toki entisten pääministerien David Cameronin ja Tony Blairin luokkaa, mutta Smith onkin ollut kansanedustaja vain kuusi vuotta. Sitä ennen hän toimi BBC:n tuottajana ja lääkeyhtiön lobbarina.

”Ainakin ennen Britanniassa pidettiin hyvänä, että poliitikko on tehnyt oikeitakin töitä”, Smith heittää ja saa yleisöltä aplodit.

Luonnossa lehtikuvia nuorekkaammalta näyttävä Smith on lähes ylivoimaisen haasteen edessä.

Vaikka monet labourin äänestäjät ja suurin osa kansanedustajista ovatkin pettyneet Corbyniin, nauttii Corbyn yhä puolueensa rivijäsenien tukea.

Monia rivijäseniä miellyttää Corbynin 1980-lukulainen vasemmistolaisuus ja idealismi. Rivijäsenillä on myös valta, kun uusi puoluejohtaja valitaan. Siksi Corbyn mitä todennäköisimmin myös jatkaa labourin johdossa.

Smithillä on nyt vain muutama viikko aikaa vakuuttaa työväenpuoluelaiset siitä, että häntä tarvitaan.

”Labour ei pane konservatiiveille hanttiin, olemme liian heikkoja. Yksi syy tähän on Jeremy Corbyn. Ylevät periaatteet eivät tuo leipää pöytään, vaan meidän pitää päästä valtaan”, Smith sanoo, ja yleisö on samaa mieltä.

Smithin sanomaa on moitittu ympäripyöreäksi. Hän yrittää vedota puolueväen oikeaan siipeen, mutta kosiskee samalla vasentakin laitaa. Talouskurille ja julkisen sektorin palkkojen jäädytykselle hän panisi stopin.

”Jeremy ei ole tämän kylän ainoa sosialisti”, Smith heittää suositun Little Britain -televisiosarjan sketsihahmoa mukaillen.

Brexitin pysäyttäminen on yksi Smithin päälupauksista. Labourin aktiiviväen joukossa on monia, jotka pettyivät kesäkuisen kansanäänestyksen tulokseen.

Vaikka Corbyn oli nimellisesti EU-jäsenyyden jatkon kannalla, ei hän vaivautunut juuri kampanjoimaan. Kansanäänestyksen ratkettua Corbyn kannatti hetken jopa välitöntä eroilmoituksen jättämistä EU:lle.

Smith puolestaan tahtoo uuden kansanäänestyksen tai ennenaikaiset parlamenttivaalit, jotta britit saavat tilaisuuden miettiä uudelleen.

”En halua EU-eroa. Aion jatkaa taistelua sen puolesta, että Britannia voi jäädä EU:hun. Oli virhe äänestää EU-eron puolesta”, Smith kertoo HS:lle yleisötilaisuuden jälkeen.

Hänestä työväenpuolueen ei pidä alistua brexit-päätökseen.

”Arvelen, että pian Britanniassa taantuma pahenee ja työntekijöiden oikeuksia aletaan polkea. Minusta voimme saada Euroopasta paremman sopimuksen, ja labour voi olla EU-jäsenyyden jatkon esitaistelija.”

Corbyn suhtautuu nihkeästi EU:hun, mutta vaikea on myös hänen suhteensa Natoon. Äskettäin Corbyn antoi ymmärtää, ettei hänellä olisi kiirettä lähettää Nato-joukkoja paikalle, jos Venäjä uhkaisi Baltian maita.

Mitä Smith ajattelee Baltian puolustamisesta?

”Uskon ehdottomasti siihen, että Naton tehtävä on puolustaa jäsenmaita, jos niitä uhataan. Se on selvää.”

Smithin esiintyminen sähköistää tunnelman Hammersmithissä. Moni tulee ottamaan selfien kansanedustajan kanssa ja toivottamaan onnea kisaan.

”Hänessä on karismaa, olen hyvin tyytyväinen kuulemaani”, kertoo työväenpuoluetta kannattava ja Corbyniin pettynyt Elizabeth Gibson.

”Smithissä yhdistyy periaatteellisuus ja käytännöllisyys. Hänestä tulisi hyvä johtaja labourille”, sanoo Gibsonin puoliso Rick Morgan.

Mutta vaikka yhdessä vaalipiirissä kaivattaisiinkin uutta verta labourin johtoon, on Corbynilla yhä vankka kannatus sosialismin tosiuskovaisten joukossa. Sen on nähnyt itälontoolainen Heather Jones, joka on ollut labourin kenttätoiminnassa mukana pienestä pitäen.

Myös Jones on pettynyt Corbyniin. Hän ei usko, että labour pystyy koskaan voittamaan vaaleja Corbynin johdolla.

”Vaalivoitto on tärkeä, koska hallituksesta käsin käytetään valtaa ja johdetaan Britanniaa”, Jones kertoo.

Uskotteko, että labourin enemmistö ajattelee samoin ja asettuu Smithin puolelle?

”En usko, valitettavasti. Työväenpuoluetta käy sääliksi.”