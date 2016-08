Italian maanjäristyksessä kuoli ainakin 268 ihmistä, lisäksi lähes 400 on sairaalahoidossa

Fakta Voimakkaita maanjäristyksiä Italiassa Italian voimakkaita maanjäristyksiä Messina ja Reggio di Calabria 28.12.1908: yli 82 000 kuollutta (voimakkuus 7,2) Avezzano 13.1.1915: noin 32 600 kuollutta (voimakkuus 7,0) Irpinia 27.6.1930: noin 1 400 kuollutta (voimakkuus 6,5) Friuli 6.5.1976: 976 kuollutta, 70 000 kotinsa menettänyttä (voimakkuus 6,5) Napoli 23.11.1980: yli 2 700 kuollutta, yli 7 500 loukkaantunutta (voimakkuus 6,5) Sisilian läheinen merialue 13.12.1990: 13 kuollutta, 200 loukkaantunutta Assisin seutu 26.9.1997: 11 kuollutta (voimakkuus 6,4) Alto Adige 17.7.2001: 1 kuollut (voimakkuus 5,2) Campobasso 31.10.2002: 30 kuollutta (voimakkuus 5,9) Abruzzo 6.4.2009: yli 300 kuollutta (voimakkuus 6,3) Modena 20.5.2012: noin 10 kuollutta (voimakkuus 6,1) Modena 29.5.2012: yli 15 kuollutta, 350 loukkaantunutta (voimakkuus 5,8) Lähde: Reuters Lähde: Reuters

Keski-Italian keskiviikkona tapahtuneessa maanjäristyksessä tiedetään kuolleen 268 ihmistä. Ainakin 367 on sairaalahoidossa, ja paikallisten tiedotusvälineiden mukaan 40 heistä on kriittisessä tilassa. Järistyksen ravistelemista kylistä ei ole löytynyt uusia selviytyneitä viime yön aikana.

Jälkijäristykset vavisuttavat maata edelleen, ja selviytyneet ovat joutuneet nukkumaan pelastushenkilökunnan pystyttämissä teltoissa.

Italia suunnittelee järjestävänsä valtiolliset hautajaiset noin neljällekymmenelle järistyksen uhrille Ascoli Picenon kaupungissa lauantaina.

Kuolonuhrien joukossa on ainakin kahdeksan ulkomaalaista. Britannia on vahvistanut kolmen kansalaisensa kuolleen ja Romania kahden. Lisäksi kuolleiden joukossa on yksi espanjalainen, kanadalainen ja elsalvadorilainen.

Maanjäristys aiheutti eniten tuhoa Amatricen pikkukaupungissa, jossa on 2 600 asukasta. Kaupunki on kuitenkin turistien suosiossa ja oli siksi täynnä vierailijoita, kun maanjäristys alkoi varhain keskiviikkoaamuna.

Järistys aiheutti vahinkoa Umbrian, Lazion ja Marchen alueilla. Järistys vaikutti tiettävästi pahoin myös Accumolin, Postan ja Arquata del Tronton kaupungeissa. Se ei kuitenkaan ilmeisesti juuri osunut taajaan asuttuihin alueisiin.

Järistys oli voimakkuudeltaan 6,2 ja se sai rakennuksia romahtamaan. Etsinnät ja raivaustyöt jatkuvat yhä.

Maanjäristyksen keskus oli lähellä Norcian kaupunkia Umbrian alueella. Jopa yli 150 kilometrin päässä järistyskeskuksesta sijaitsevassa Roomassa monet heräsivät yöuniltaan.

Italian maanjäristyksen uhrimäärä kasvaa