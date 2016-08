Republikaaniehdokas Donald Tumpin kampanjan toimitusjohtaja Stephen Bannon on rekisteröitynyt äänestäjäksi Floridassa Miami-Daden piirikunnassa, vaikka hän ei ilmeisesti asu ilmoittamassaan osoitteessa. Asiasta kirjoittaa The Guardian -lehti.

Yhdysvalloissa ihmisen täytyy rekisteröityä äänestäjäksi kotikunnassaan ja ilmoittaa osoite, jossa hän asuu. The Guardianin tietojen mukaan Bannonin talo on kuitenkin autio ja se ollaan purkamassa uusien rakennusten tieltä. Talon omistaja kertoi lehdelle, että hän on tyhjentänyt asumattoman kiinteistön.

Florida on tärkeä vaa’ankieliosavaltio, jossa demokraattien ja republikaanien taistelu äänistä on erityisen kiihkeää. Siellä annetuilla äänillä on siis poikkeuksellisen paljon valtaa vaaleissa.

The Guardianin mukaan kyseessä olisi selvä rikkomus Floridan vaalilakia vastaan. Väärien tietojen antamisesta rekisteröidyttäessä voidaan tuomita jopa viiden vuoden vankeuteen.

Bannon on oikeistolaisen Breitbart News -sivuston johtaja. Epäillyt rikkomukset ovat Bannonille erityisen noloja, sillä kyseinen sivusto on vuosien ajan syyttänyt vähemmistöjä vaalipetoksesta. Trumpin kampanja on jatkanut väitteiden toistamista.

Bannon valittiin kampanjan toimitusjohtajaksi elokuussa.