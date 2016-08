Naiset ovat haluttuja palkkamurhaajia Filippiinien huumesodassa – syylliset ja syyttömät tapetaan ilman oikeudenkäyntejä

Olkansa yli alati kurkkivat huumekauppiaat eivät suhtaudu naisiin yhtä epäluuloisesti kuin miehiin. Siksi naisille riittää töitä palkkamurhaajina Filippiinien huumesodassa, jossa on tapettu parissa kuukaudessa noin 2 000 ihmistä.

Nimellä Maria esiintyvä Manilan asukas kertoo Britannian yleisradioyhtiön BBC:n haastattelussa kuuluvansa kolmen naisen palkkamurhaajaryhmään. Toimeksiannot naiset saavat ”pomoltaan”, joka on poliisi.

”Jos voisin päättää, en haluaisi tehdä tätä enää. Mutta pomoni sanoi, että jos yksikin meistä yrittää lähteä, meidät tapetaan”, Maria kertoo.

Maria saapuu BBC:n haastatteluun vauva sylissään. Toimittaja kuvailee häntä pienikokoiseksi sekä hermostuneeksi.

”Ajattelin, että teen tämän poikani hyväksi”, Maria kertoo ensimmäisestä tappokeikastaan. Siihen hänet värväsi oma mies, joka oli tehnyt palkkamurhaajan työtä jo aiemmin.

Maria kertoo ampuneensa viisi ihmistä – kaikkia päähän – sen jälkeen, kun Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte, 71, astui virkaansa kesäkuun lopussa ja julisti sodan huumerikollisia vastaan.

Duterte voitti vaalit toukokuussa lupaamalla kitkeä rikollisuuden ja korruption sadan miljoonan asukkaan Filippiineiltä puolessa vuodessa. Hän uhkasi tappaa satatuhatta rikollista ja heittää näiden ruumiit Manilanlahteen kalanruoaksi.

”Filippiineillä moni kokee, että lainvalvonta ja järjestyksenpito ovat suuri haaste, johon aiemmat hallitukset puuttuivat tehottomasti tai haluttomasti”, yhteiskuntatieteiden professori Richard Javad Heydarian De La Salle -yliopistosta Manilasta kertoo Time-lehdelle perustellessaan Duterten suosiota.

ERIK DE CASTRO / REUTERS

Viime kuukausina poliisit ovat ampuneet epäiltyjä ilman oikeudenkäyntejä, eivätkä vain poliisit. Duterte on usuttanut kansalaisia paitsi huumekauppiaiden myös narkomaanien kimppuun.

”Jos tunnette narkomaaneja, tappakaa heidät itse, koska tehtävä olisi liian kivulias heidän vanhemmilleen”, Duterte sanoi heti virkaanastumisensa jälkeen vieraillessaan slummissa Manilassa. Hänen avustajiensa mukaan kehotusta ei pidä tulkita kirjaimellisesti. Duterte on sanonut, että tappaisi myös omat lapsensa, jos saisi tietää näiden sotkeutuneen huumeisiin.

Epäiltyjen tappaminen ei ole virallinen tavoite. Duterte on ohjeistanut poliiseja ampumaan vain itsepuolustukseksi mutta epäröimättä ja tappotarkoituksella.

Poliisin raporteissa Powerpoint-esityksineen on ollut viitteitä kerskailusta tappojen määrällä. Keskiviikkona julkistettu raportti kertoi, että heinäkuun alusta lukien 756 ihmistä on kuollut poliisin tappamana ja 1 160 ihmistä muiden tahojen tappamana – mikä tarkoittanee lähinnä palkkamurhaajien ja muiden oman käden oikeudella toimineiden siviilien uhreja.

Useiden tapettujen syyllisyys on kyseenalaistettu vahvasti. Eräs heistä oli kirkkokuorossa laulanut, koulussaan mallioppilaaksi nimetty viestinnän opiskelija Rowena Tiamson, 22, jonka ruumis löytyi huumesodalle tyypilliseen tapaan kädet sidottuina sekä silmät ja suu peitettynä Pangasinanin maakunnassa Filippiinien pääsaarella Luzonilla.

Viranomaiset ovat myöntäneet, että Tiamson ei edes ollut heidän listallaan epäillyistä huumerikollisista.

Tiistaina samassa maakunnassa Dagupanin kaupungissa viisivuotias tyttö kuoli, kun tuntematon mies tunkeutui perheen kotiin ampumaan tytön 53-vuotiasta isoisää, joka kuului viranomaisten huume-epäilylistalle. Isoisä toipuu vatsaansa osuneesta laukauksesta, mutta yksi luodeista osui kuolettavasti tytön päähän, uutisoi Philippine Daily Inquirer.

Aikakauslehti Time kertoo puolestaan Restituto Castrosta, 53, joka kuoli niskalaukaukseen Manilassa heinäkuussa. Hotellin autonkuljettajana työskennellyt perheenisä Castro oli viimeisenä tekonaan ostamassa pientä erää shabua eli metamfetamiinia ystävilleen näiden rahoilla – lähipiirin mukaan hän oli liian köyhä hankkiakseen huumeita itselleen.

Sekatyömiehet Renato ja Jaypee Bertes, isä ja poika, jakoivat huoneen kuuden muun ihmisen kanssa slummissa Manilassa. He polttivat shabua, jota Jaypee sukulaisten mukaan myös myi pieniä määriä. The New York Times kertoo, että heinäkuussa poliisi haki kaksikon huoneestaan, vei poliisiasemalle, hakkasi ja tappoi. Poliisi selitti tappamista pakoyrityksellä ja sillä, että kaksikko riisti poliisilta aseen. Kuolinsyytutkimus antoi kuitenkin ymmärtää muuta: Jaypeen oikea käsivarsi oli katkennut ennen hänen kuolemaansa.

Poliisi muistuttaa, että kovat otteet ovat tuottaneet haluttuja tuloksia. Tilastoitujen vakavien rikosten määrä oli Filippiineillä heinäkuussa 31 prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Toisaalta henkirikosten määrä kasvoi 56 prosentilla.

Rikollisuuden vähentyminen tilastoissa voi johtua poliisin vahvistuneesta läsnäolosta kaduilla mutta mahdollisesti myös siitä, että poliisilla ei ole aikaa huomioida vähäisempiä rikoksia keskittyessään huumesotaan.

Jopa YK on arvostellut Duterten verisiä toimia, mihin presidentti vastasi uhkaamalla erota YK:sta.

Aiemmin Duterte toimi 1,6 miljoonan asukkaan Davaon kaupunginjohtajana eteläisellä Mindanaon saarella. Siellä moottoripyörillä liikkuvat asemiehet tappoivat noin kymmenen vuoden aikana tuhatkunta epäiltyä rikollista, joukossa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan katulapsia ja pikkurikollisia.

Dutertea kiiteltiin laajalti kaupunkinsa muuttamisesta turvallisemmaksi.

”Kuinka arvelette minun onnistuneen siinä? Tappamalla kaikki”, hän sanoi viime vuonna.

Palkkamurhaajajengit levisivät Davaosta muihinkin kaupunkeihin. Duterte on jopa myöntänyt yhteytensä jengeihin. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan hän ei ole saanut osakseen rikossyytteitä, koska kukaan ei uskalla todistaa häntä vastaan oikeudessa.

”Uskokaa kun sanon, en välitä ihmisoikeuksista”, Duterte sanoi elokuun alussa.