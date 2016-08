”Ilman talon perusparannusta äitiä ei ehkä enää olisi” – HS vieraili Italian järistysalueella

Kymmenisen vuotta sitten Daniele Marzin perhe teki ehkä elämänsä parhaan sijoituksen.

Sitä sijoitusta Marz kiittelee nyt istuessaan muiden maanjäristysevakkojen kanssa auringolta suojassa Griscianon kylän kupeeseen perustetussa leirissä.

”Jos emme olisi tehneet talolle perusparannusta, niin äitiä ei ehkä enää olisi”, Marz, 42, sanoo.

On perjantai, ja lähes 300 ihmisen hengen vaatineesta tuhoisasta maanjäristyksestä on ehtinyt kulua yli kaksi vuorokautta.

Jälkijäristykset ravistelevat edelleen aluetta ja romahduttavat rakennuksia, joten viranomaiset eivät päästä asukkaita ja toimittajia enää kyliin ja kaupunkeihin.

Marzin äiti oli yksin perheen loma-asuntonaan käyttämässä isovanhempien entisessä talossa, kun järistykset alkoivat aamuyöstä keskiviikkona.

Tuhoutuneiden ja sortumisvaarassa olevien kylien asukkaita on sijoitettu telttakyliin, joita löytyy useilta aukeilta surullisiksi kiviraunioiksi muuttuneiden kylien lähistöltä.

Noin 70 henkeä majoittavassa Griscianon evakkokylässä on myös lapsia, jotka potkivat palloa aikansa kuluksi. Viereisessä pöydässä istuva nainen näyttää siltä, kuin olisi itkenyt kaksi päivää putkeen.

Grisciano selvisi muihin alueen pikkukaupunkeihin ja kyliin nähden helpolla. Vain yksi kylän asukas menehtyi järistyksessä. Suurin osa taloista pysyi pystyssä, mutta ne kärsivät pahoja vaurioita.

Marzin mukaan tästä saa kiittää sitä, että kylän taloista monia on paranneltu maanjäristyksen kestäviksi.

Nyt sortumisvaarassa olevaan kylään ei ole asiaa. Viranomaiset ja palomiehet valvovat, etteivät asukkaat ja toimittajat erehdy harhailemaan kylään ilman lupaa.

”Pääsimme hakemaan tavaroitamme kylään vain kerran, viideksi minuutiksi. Palomies tuli mukaan”, Marz sanoo.

Lähistöllä sijaitseva Amatricen kaupunki ei selvinnyt yhtä hyvin. Tuhojen symboliksi nousseessa kaupungissa kuoli yli 200 ihmistä.

Amatricen sivukylästä Pratosta järistyksiä paennut D’Emidion perhe oli löytänyt suojaa Sant’Angelon evakkoleiristä, jossa nukkuu nyt 110 ihmistä.

Myös heidät oli pelastanut se, että talo oli rakennettu kunnolla parikymmentä vuotta sitten.

”Rakensin kalliin talon”, sanoo vanharouva Siana D’Emidio tyttärensä Maria Luisan käsipuolessa.

Äiti ja tytär nukkuvat telttaleirissä, mutta perheen isä ei suostu jättämään kotitaloa. Hän haluaa vartioida sitä varkaiden varalta.

Italiassa tapahtuu maanjäristyksiä säännöllisin väliajoin. Keskiviikon järistys on jälleen nostattanut ihmetystä siitä, miksi kaikkia julkisia rakennuksia ei ole paranneltu kestämään maanjäristyksiä.

Vuonna 2004 Italiassa tuli voimaan laki, joka vaatii julkisten rakennusten ja yksityisomisteisten, julkisessa käytössä olevien rakennusten seismistä ajanmukaistamista. Työ on edennyt hitaasti.

Vuonna 2009 L’Aquilassa tapahtuneen edellisen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen Italia varasi miljardi euroa rakennusten vahvistamiseen.

Ongelma on se, että maanjäristysten riskialueella on paljon historiallisia kyliä, joissa rakennukset ovat vanhoja. Lisäksi lupaprosessit voivat viedä vuosikausia, kertoo Italiassa asuva arkkitehti ja tekniikan lisensiaatti Katja Huovinen.

”Italiassa on yli 20 000 historiallista kaupunkikeskusta”, sanoo Huovinen. Hän tekee parhaillaan väitöskirjaa Aalto-yliopistoon historiallisten kaupunkikeskusten kunnostuspolitiikasta. Tutkimuksessa perehdytään myös Italian kaupunkeihin.

Suurin osa päivityksen saaneista rakennuksista säilyi tämän viikon järistyksessä hyvin. Suurimmat tuhot kokivat yksityiset asuinrakennukset.

Huovisen mukaan viranomaiset eivät ole riittävästi valvoneet yksityistä rakentamista. Varsinkin 1960-luvulla tehtiin paljon rakennusvirheitä. Lisäksi viranomaiset ovat katsoneet rikkeitä jopa läpi sormien, ja esimerkiksi luvattoman lisäkerroksen rakentamisesta on voinut selvitä jälkeenpäin maksetulla sakkomaksulla.

”Kun valtio on tarvinnut rahaa, on myönnetty rakennuslupia jälkikäteen.”

Paitsi yksityisen rakentamisen valvonnassa, Italian viranomaiset ovat epäonnistuneet myös järistysten jälkeisessä jälleenrakentamisessa.

Tuhannet ihmiset asuvat yhä hätämajoituksessa vuoden 2009 maanjäristyksen jäljiltä.

Tämä ei herätä paljon luottamusta Griscianon evakkoleirillä.

Marz katselee surullisin silmin aidan takana kohoavan kylän rakennuksia.

”Toivomme, että saamme apua jälleenrakennukseen. Haluamme vain takaisin sen, mitä meillä ennen oli”, Marz sanoo.

Uhreille valtiolliset hautajaiset

Reuters–AFP–HS

Italia aikoo järjestää valtiolliset hautajaiset tuhoisassa maanjäristyksessä kuolleille. 40 järistyksen uhria on määrä haudata tänään lauantaina Ascoli Picenon kaupungissa.

Kaikkiaan järistyksen uhriluku oli noussut jo 278:aan perjantai-iltaan mennessä. Pahiten kärsineessä Amatricen pikkukaupungissa toivo eloonjääneiden löytämisestä hiipui.

”Vain ihme voi tuoda ystävämme takaisin henkiin murskan alta, mutta kaivamme yhä, koska monet ovat kateissa”, sanoi Amatricen pormestari Sergio Pirozzi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Sairaalahoidossa oli vielä 388 ihmistä, joista 40:n tila oli kriittinen.

Kuolonuhrien joukossa on ainakin kahdeksan ulkomaalaista. Britannia on vahvistanut kolmen kansalaisensa kuolleen ja Romania kahden. Lisäksi kuolleiden joukossa on yksi espanjalainen, kanadalainen ja elsalvadorilainen.

Amatricessa oli paljon turisteja, kun maanjäristys alkoi varhain keskiviikkoaamuna.

Jälkijäristykset vavisuttivat Italiaa edelleen perjantaina. Niiden vuoksi eloonjääneet ovat joutuneet nukkumaan teltoissa.

Järistys aiheutti vahinkoa Umbrian, Lazion ja Marchen alueilla. Hallitus on vakuuttanut rakentavansa uudelleen tuhoutuneet asutuskeskukset, mutta osa paikallisesta väestöstä epäili tätä.

”Pelkään, että kylämme ja monet sen kaltaiset kuolevat. Suurin osa ihmisistä ei asu täällä ympäri vuoden muutenkaan”, sanoi 77-vuotias Salvatore Petrucci Trisungan kylästä Reutersille.

”Me saatamme olla viimeiset ihmiset, jotka elivät Trisungassa.”

