Ainakin 16 kuollut varastopalossa Moskovassa – uhrit luultavasti siirtolaisia

Ainakin kuusitoista ihmistä on kuollut varaston sytyttyä tuleen Moskovassa. Venäjän viranomaisten mukaan palo sai alkunsa lauantaiaamuna, kertoo venäläinen uutistoimisto Tass uutistoimisto AFP:n mukaan.

Pelastustyöntekijät saapuivat paikalle seitsemän aikoihin Suomen aikaa sammuttamaan paloa, joka oli vallannut noin 200 neliömetrin hallin teollisuusalueella Moskovan pohjoisosassa. Palo saatiin taltutetuksi parissa tunnissa.

Paloa sammutettaessa pelastustyöntekijät olivat huomanneet, että varastorakennuksessa on liekkien eristämä huone. Kun seinä oli purettu, huoneesta löytyi toistakymmentä ruumista.

Viranomaislähteiden mukaan uhrit olivat luultavasti siirtolaisia entisistä neuvostotasavalloista ja varastorakennuksen omistaa paikallinen painotalo.

AFP:n mukaan on vielä on epäselvää, oliko kyse tuhopoltosta vai huolimattomuudesta. Moskovan pormestari Sergei Sobjanin kirjoitti tuoreeltaan viestipalvelu Twitterissä, että kaupunki käynnistää tutkinnan tapauksen johdosta.

