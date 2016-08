Jacques Cousteau, ensimmäinen burkinin käyttäjä? Ranskan some täyttyy kuvista, joissa irvaillaan uima-asukeskustelulle

Ranskalainen legendaarinen merentutkija Jacques Coustou (1910–1997) tuskin olisi voinut arvata, että jonakin päivänä hänen kuviaan tullaan vielä käyttämään poliittisessa väittelyssä, joka koskee musliminaisten uima-asuja.

Näin on kuitenkin päässyt käymään.

Ranskan sosiaalisessa mediassa leviävät kuvat, joissa irvaillaan joidenkin ranskalaisten kaupunkien päätökselle kieltää rannoiltaan kehon ja raajat peittävät uima-asut eli burkinit. Tviittaajien mielestä kasvot paljaaksi jättävä burkini ei paljon eroa punaisesta pipostaan tunnetun kansallissankarin sukellusasuista.

Tässä tviitissä kysytään, olisiko Coustaeu nykyisten kieltojen oloissa saanut sukeltaa lainkaan.

Avec l'arrêté anti-burkini, le commandant Cousteau aurait-il pu plonger à #Sisco pic.twitter.com/nN0hkI5rB4 — Gabriel Haurillon (@H_gab) August 16, 2016

Tässä tviitissä puolestaan epäillään, että ehkä Cousteaulta burkinikieltoa koskeva muistio lukematta.

Cousteau ei ole kieltoirvailun ainut väline. Myös tämä kuva täysissä pukeissa olevista ja päänsäkin peittäneistä nunnista pääsi mukaan sosiaalisen median burkinikeskusteluun.

Amid #burkini ban, imam blocked from Facebook for photo of clothed nuns at beach https://t.co/6d4vArb8XZ pic.twitter.com/8GFSIJK2NY — Haaretz.com (@haaretzcom) August 26, 2016

Quartz-lehti taas muistutti, että vielä 1920-luvulla naisia poistettiin rannoilta sen vuoksi, että heillä ei ollut päällään tarpeeksi peittäviä vaatteita. Nyt poliisi puuttuu asiaan, jos kangasta on liikaa.

In the 1920s, women were removed from beaches for not wearing enough clothing https://t.co/BDme302KHU #Burkini pic.twitter.com/164ndrZ3z3 — Quartz (@qz) August 26, 2016

Vaikka kuvat on tehty kieli poskella, niiden sisältämä kritiikki pohjaa Ranskan lainsäädäntöön. Ranskan kuuluisa ”burkalaki” on todellisuudessa laki, joka kieltää kaikenlaisen kasvojen peittämisen julkisilla paikoilla. Burkinissa ei tätä ongelmaa kuitenkaan ole: kasvot ovat näkyvissä.

Ranskan rantakaupungit ovatkin perustelleet kieltoa yleisellä järjestyksellä. Niiden pormestareiden mielestä nykyisessä terrori-iskujen jälkeisessä ilmapiirissä islaminuskosta kielivät ranta-asut saattavat synnyttää levottomuuksia ja tilanteiden kärjistymistä. Lisää Ranskan poliittisesta tilanteesta ja kasvavasta muslimikammosta voi lukea tästä HS:n analyysistä.

Ranskassa on myös maallisuuden periaate (laïcité), jonka mukaan julkisen vallan tulee olla uskonnon suhteen täysin neutraali. Tähän periaatteeseen liittyen näkyvien uskonnollisten symbolien käyttö on kielletty myös kouluissa. Tämä kielto ei kuitenkaan koske muuta julkista tilaa. Siinä on myös olennaista, että se koskee kaikkia uskontoja: myös kipat ja liian näkyvät ristit on kouluissa kielletty.

Burkinikiellon toimeenpanossa on keskitytty vain yhden uskonnon merkkien kieltämiseen. Burkinikohun perusteet on selitetty laajemmin tässä Nyt.fi:n artikkelissa.