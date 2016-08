KGB:n jahtaama runoilija HS:n haastattelussa: Valko-Venäjä jäi ”Venäjän vangiksi”

Kuka? Uladzimir Njakljajeu, 70 Valkovenäläinen oppositiopoliitikko ja runoilija. Oli ehdolla presidentinvaaleissa vuonna 2010. Vuoden 2015 presidentinvaaleissa ei lähtenyt ehdolle, koska pettyi opposition kykyyn yhdistää rivinsä. Asui Suomessa 2000-luvun alussa neljä vuotta kirjailijajärjestö Penin turvakaupunkikirjailijana. Tytär asuu Suomessa. Kirjoittaa valkovenäjäksi ja puhuu valkovenäläisen kansallisen kulttuurin puolesta venäläistämistä vastaan. Perusti viime vuonna liikkeen ”Valtion ja itsenäisyyden puolesta”. Njakljajeulta on suomennettu runokokoelma Punainen auringonlasku (2012).

”No kyllähän te ymmärrätte.”

Tämän perustelun valkovenäläinen Uladzimir Njakljajeu saa kuulla usein.

Liian usein.

Njakljajeu on oppositiopoliitikko ja runoilija eurooppalaisessa diktatuurissa. Valko-Venäjää on vuodesta 1994 johtanut itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukašenka.

Tällä viikolla Njakljajeu kävi juhlimassa 70-vuotissyntymäpäiviään Suomessa, jossa hän aiemmin asui neljä vuotta.

Njakljajeu istuu kahvilassa Helsingin keskustassa ja puhuu hiljaisella äänellä kumartuneena pöydän ylle. Kädet elävät koko ajan puheen mukana.

Ymmärrystä häneltä pyytävät ihmiset, jotka toteuttavat valtakoneiston antamia käskyjä: Todistavat häntä vastaan oikeudessa tai langettavat sakkoja mielenosoituksista, joihin hän ei oikeasti ole osallistunut. Pienimpänä pahana he kieltäytyvät vuokraamasta tiloja syntymäpäiväjuhliin.

Venäjän Ukrainassa lietsoma sota ja Krimin valtaaminen vuonna 2014 repäisivät Valko-Venäjän valtion haavoittuvan aseman ammolleen.

”Se oli odottamaton katastrofi kaikille, myös Lukašenkalle. Hän näki sen, mitä aiemmin ei halunnut nähdä: ”kansojen veljeys” ei estä Venäjää vuodattamasta veljien verta maahan”, Njakljajeu sanoo.

Maa on virallisesti valtioliitossa Venäjän kanssa, maiden välistä rajaa ei käytännössä valvota ja talous on riippuvainen Venäjän energiantoimituksista. Nyt maat kiistelevät kaasuntoimitusten hinnoista, ja Venäjä on lopettanut öljynkuljetukset Valko-Venäjälle riidan takia.

Toistaiseksi Lukašenka on torjunut Venäjän toiveet rakentaa sotilastukikohta Valko-Venäjälle. Njakljejaun mukaan se olisi viimeinen niitti riippuvuudessa Venäjästä.

”Lukašenka on Venäjän vanki.”

Ukrainaa raastava sota ajoi myös Valko-Venäjän opposition perimmäisten kysymysten ääreen. Maan oma propaganda kytkettiin televisiossa päälle täydellä teholla ja uhattiin veren vuotavan ja tuhansien kuolevan, jos Ukrainan kaltaisia protesteja yritettäisiin järjestää Valko-Venäjällä. Sama viesti pauhasi Venäjän valtiollisilla televisiokanavilla, jotka ovat naapurimaassa suosittuja.

”Se tehosi. Ihmisten kutsuminen ulos mielenosoituksiin olisi poliittinen itsemurha”, Njakljajeu toteaa.

Jo ennen vuoden 2014 taitekohtaa oppositiossa toimiminen oli vaarallista.

Vuonna 2010 Njakljajeu oli ehdolla presidentinvaaleissa Lukašenkan vastaehdokkaana. Vaali-iltana hän oli menossa mielenosoitukseen, jossa Minskin keskustaan oli kokoontunut 30 000 opposition kannattajaa.

Naamioidut miehet pahoinpitelivät hänet tajuttomaksi. Njakljajeu tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ”mellakan järjestämisestä”. Häntä pidettiin kotiarestissa, jossa kaksi turvallisuuspalvelu KGB:n miestä vartioi Njakljajeuta ja tämän vaimoa jatkuvasti sisällä heidän kodissaan.

Poliittisena pidetty tuomio kumottiin heinäkuussa 2013.

Euroopan unioni hieroo uutta yhteyttä Valko-Venäjään. Se on asteittain poistanut Valko-Venäjän vastaisia pakotteita, joita asetettiin mielenosoitusta seuranneen opposition vainon takia. Lukašenka ja 169 hallintojärjestelmän ytimeen kuuluvaa ihmistä poistettiin pakotelistalta helmikuussa.

Njakljajeu katsoo, että EU-lähentymisestä on hyötynyt vain Lukašenka. Kansallisyhteiskunnan tai opposition asema ei ole helpottunut.

”Ihmisoikeuksia ei ole, sananvapautta ei ole, rehellisiä vaaleja ei ole”, hän toteaa.

Samaan aikaan Venäjä edistää omia näkemyksiään erilaisten kulttuuri- ja kieliyhteisöjen ja ortodoksisen kirkon kautta.

”Tärkein kysymys on, säilyykö itsenäinen Valko-Venäjä vai ei”, Njakljajeu sanoo.

Öisin poliitikko muuttuu runoilijaksi, joka käyttää yön pikkutunnit kirjoittamiseen.

KGB-miehiä ei enää pyöri Njakljajeun asunnossa. Puhelinta kuunnellaan ja häntä seurataan edelleen.

Seurantaa vaikeampaa on sietää mykkyyttä, joka runoilijaa ympäröi. Hänen tuotantonsa on poistettu koulujen opinto-ohjelmista eikä hänen nimeään mainita tiedotusvälineissä.

Sitä ihmisten toivomaa inhimillistä ymmärrystä Njakljajeulla kuitenkin riittää edelleen. Runoilijan nimen tunnistaa moni, joka on aiemmin lukenut häntä koulussa. He saattavat tuoda marjoja ja sieniä auttaakseen.

”Olen kiitollinen myös monille, jotka tekevät töitä valtakoneiston puolella. Moni yritti helpottaa elämääni vankeuden aikana”, hän sanoo.