Tällainen on eläinjärjestöjen arvostelema Attica, jonne Särkänniemen delfiinit päätyvät – viime vuonna eläinpuistolla rahavaikeuksia ruokkia eläimiä

Särkänniemen delfiinien uusi koti sijaitsee Ateenan itäpuolella Attica Zoological Parkissa. Eläinpuisto on perustettu vuonna 2000 ja sen delfinaario 2010. Attica aloitti lintupuistona, mutta on laajentunut perustamisen jälkeen.

Eläinten oikeuksia ajavat järjestöt ovat arvostelleet delfiinien elinoloja Atticassa. Kreikan vihreän puolueen mukaan delfinaario on perustettu ilman tarvittavia lupia, ja puolue on vaatinut sen sulkemista.

”Delfiinit kärsivät vankeudessa äärimmäisestä stressistä ja lyhemmästä elinajanodotteesta”, valaiden ja delfiinien suojelujärjestö WDC totesi Attican delfinaarion auetessa.

Eläinjärjestö Animalian mukaan delfiinejä pidetään Atticassa ulkoaltaissa, joissa niille ei ole tarjolla riittävästi suojaa auringolta. Myös asuinaltaat ovat järjestön mukaan matalammat kuin Särkänniemessä.

”On perusteltua pelätä, ettei tällainen laitos pysty tarjoamaan Särkänniemen delfiineille kunnollista huolenpitoa varsinkin, kun osa eläimistä on sairaita ja tarvitsee jatkuvaa erikoishoitoa. Kreikka on erittäin ongelmallinen sijoitusmaa myös siksi, että maassa on vireillä delfinaariokielto. Kreikan laki kieltää jo nyt villieläinnäytökset, mutta lakia ei kuitenkaan valvota”, Animalia on todennut tiedotteessaan.

Viime vuonna uutistoimisto Reuters kertoi, että Kreikan syvien talousvaikeuksien vuoksi Atticalla oli vaikeuksia hankkia riittävästi ruokaa eläinpuiston 2 200 eläimelle.

”Kyse on eläimille elämästä ja kuolemasta”, puiston perustaja Jean-Jacques Lesueur totesi Reutersille reilut vuosi sitten.

Merinisäkkäistä tietoa keräävä Ceta-Base-järjestö on kertonut, että Atticassa on kuollut ainakin viisi delfiiniä vuosina 2013–2015.

Kuolleista kolme oli poikasia. Ceta-Basen tiedot perustuvat kreikkalaisten viestimien tietoihin, eikä järjestö kertonut, mikä oli delfiinien kuolinsyy.

Sunnuntaina Attica pahoitteli nettisivullaan, että ”odottamattoman kunnostustyön vuoksi” delfinaariossa ei järjestetä sunnuntaina näytöksiä.

Jukka Rapo

Särkänniemen toimitusjohtajan Miikka Seppälän mukaan Attican valinta oli ”delfiinien kannalta paras mahdollinen”. Atticassa on Särkänniemen mukaan delfiineille kaksinverroin allastilaa Tampereen oloihin verrattuna ja altaat ovat osittain katettuja.

”Delfiinit saavat isommat tilat, sitoutuneen hoitohenkilökunnan ja tarvitsemansa huolenpidon. Kuulimme laajasti alan asiantuntijoita ja kartoitimme kaikki vaihtoehdot, ja tämä oli myös kansainvälisten merinisäkäseläinlääkärien ja -asiantuntijoiden yksimielinen sitova suositus”, Seppälä totesi Särkänniemen tiedotteessa.

Seppälän mukaan hän yritti selvittää mahdollisuuksia delfiinien siirtämisestä johonkin merinisäkkäiden vanhainkotiin. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt.

”Delfiinien vanhainkoteja ei ole. Kävin monia luottamuksellisia keskusteluja myös tällaisista vaihtoehdoista, mutta niiden valmistumisesta ei ole mitään tietoa. Olen konsultoinut myös kotimaisia ja kansainvälisiä eläintensuojelujärjestöjä, mutta yhdelläkään ei ole ollut tarjota todellista vaihtoehtoa. Siirto Kreikkaan antaa delfiineille hyvät elinolosuhteet auringon alla”, Seppälä totesi tiedotteessa.

Kalle Parkkinen

Kuvaus ja editointi: Jukka Töyli

Särkänniemen huvipuisto ilmoitti lokakuussa 2015 sulkevansa delfinaarion ja siirtävänsä sen neljä delfiiniä johonkin toiseen delfinaarioon tai merieläinlaitokseen. Toimitusjohtaja Miikka Seppälän mukaan "päätös oli raskas, mutta ainoa oikea". Toimittaja: Mark Autio.