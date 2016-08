Italia pelkää mafian hyötyvän järistysalueiden korjauksesta – ”Makupala rikollisjärjestöille”

Fakta Jälleenrakennus on miljardien urakka Maanjäristys tapahtui Keski-Italian vuoristoisella alueella varhain keskiviikkona 24. elokuuta. Järistys oli voimakkuudeltaan 6,2. Sen jälkeen alueella on ollut yli 1 300 jälkijäristystä. Ainakin 290 ihmistä on löydetty kuolleena raunioista. Etsinnät jatkuvat, ja useita ihmisiä on kateissa. Pahiten tuhoutui Amatricen kaupungin keskusta, jossa kuoli 230 ihmistä. Jälleenrakennuksen arvioidaan maksavan miljardeja euroja.

Italia valmistautuu valtavaan jälleenrakennusurakkaan keskiviikon maanjäristyksen vaurioittamilla alueilla. Samalla esiin on noussut kaksi vanhaa huolta: järjestäytynyt rikollisuus ja yleinen korruptio.

Edessä on suuria rakennusurakoita, joihin Italian hallitus on jo luvannut julkista rahaa. Tilanne on omiaan houkuttelemaan mafiaa.

”Riskejä on, turha sitä on kiistää. Järistyksen jälkeinen jälleenrakennus on makupala rikollisjärjestöille”, sanoi mafianvastaisen yksikön syyttäjä Franco Roberti La Repubblica -lehdelle.

Roberti viittasi erityisesti rakennustöihin vuoden 1980 tuhoisan järistyksen jälkeen. Noin 2 500 ihmistä tappanut järistys tapahtui lähellä Napolia, jossa paikallinen mafia Camorra on vahva.

Syyttäjän mukaan viranomaiset kuitenkin oppivat tapauksesta ja ovat nyt paremmin valmistautuneita.

Keskiviikkona Italian keskiosia vavisuttaneen järistyksen jäljiltä on löydetty ainakin 290 kuollutta. Pahiten tuhoutui Amatricen kaupunki.

Edessä olevan jälleenrakennuksen vaikeuksista käy esimerkiksi L’Aquilan kaupunki, jonka vanha keskusta vaurioitui pahoin Italian edellisessä suuressa järistyksessä vuonna 2009.

Nyt seitsemän vuotta myöhemmin L’Aquilan keskusta on edelleen autio, rakennustyöt ovat kesken ja tuhansia ihmisiä elää väliaikaiseksi tarkoitetussa majoituksessa, kertoo uutistoimisto AFP:n raportti kaupungissa.

AFP:n mukaan hallitus osoitti jälleenrakennukseen 21 miljardia euroa, josta vain kolmannes on käytetty. Asukkaiden mukaan kunnostusta ovat viivyttäneet tehottomuus, byrokratia ja mahdollinen korruptio.

Vuonna 2014 seitsemän urakoitsijaa pidätettiin L’Aquilassa epäiltynä yhteistyöstä mafian kanssa rakennustöissä.

Uusimman järistyksen jälkeen useat paikallissyyttäjät Italiassa ovat jo aloittaneet tutkimuksia siitä, onko joidenkin sortuneiden talojen rakentamisessa rikottu määräyksiä. Tutkinnat voivat johtaa syytteisiin jopa kuolemantuottamuksesta.

Italialaiset asiantuntijat ovat kiinnittäneet raunioissa huomiota rakenteisiin, joissa näyttää olevan enemmän hiekkaa kuin sementtiä.

Italiassa tuli vuonna 2004 voimaan laki, joka vaatii julkisten rakennusten ja yksityisomisteisten, julkisessa käytössä olevien rakennusten ajanmukaistamista maanjäristysten varalle.

Amatricessa arvostelua on herättänyt myös se, että niin moni talo romahti, vaikka valtio oli osoittanut lähes miljardi euroa käytettäväksi alueen talojen vahvistamiseen paremmin järistyksiä kestäväksi.

Paikallisten mukaan kyse ei ole pelkästään kieroista urakoitsijoista. AFP:n haastattelemien paikallisten mukaan talonomistajat usein lahjovat rakentajia kiertämään monimutkaisia rakennusmääräyksiä.

Rakennusten vahvistaminen on valtava kysymys Italiassa, sillä noin 24 miljoonaa ihmistä, 40 prosenttia väestöstä, asuu järistysalttiilla alueella.

Italian pääministeri Matteo Renzi on luvannut, että Amatricen kukkuloilla sijaitseva vanha kaunis kaupunki rakennetaan uudelleen samoin kuin muut tuhoalueet. Hallituksen mukaan aiempia virheitä ei toisteta.

Lauantaina Amatricen uhrien muistojuhlaan osallistunut Renzi sanoi:

”Hallitus ei tule määräämään, mitä teidän pitää tehdä. Te päätätte, mitä pitää tehdä.”

Stefano Rellandini / Reuters

Pelastaja rauhoittelee raunioihin hautautunutta

Italiaa ravistellut maanjäristys on surmannut kymmeniä.