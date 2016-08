Brasilian presidentti saatetaan erottaa – epäillään kaunistelleen talouden tilaa

Brasilian presidentillä Dilma Rousseffilla, 68, on lähipäivinä edessään kohtalonhetket, kun maan senaatti äänestää hänen mahdollisesta erottamisestaan. Rousseff on ollut hyllytettynä virastaan jo toukokuusta lähtien, kun hänen toimiensa laillisuutta on tutkittu.

Rousseffia on syytetty budjettilakien rikkomisesta, jotta maan taloustilanne olisi näyttänyt paremmalta.

Poliittinen sekasorto Brasiliassa on jatkunut jo pitkään. Kuluneella viikolla asian kuulemistilaisuuskin meni huutamiseksi Rousseffin kannattajien ja vastustajien välillä.

”Tästä virkarikosoikeudenkäynnistä on tullut hullujenhuone”, korkeimman oikeuden johtaja Ricardo Lewandowski totesi uutistoisto Reutersin mukaan. Kuulemiset jouduttiin keskeyttämään toviksi tilanteen rauhoittamiseksi.

Brasilian tilanne näytti hyvin toisenlaiselta, kun entinen vasemmistosissi Rousseff valittiin presidentiksi vuonna 2010. Silloin talous porskutti kun rautamalmin ja soijan hinnat olivat korkealla. Brasiliasta puhuttiin nousevana maailmanmahtina. Viime vuonna maan talous kutistui lähes neljä prosenttia ja tänäkin vuonna laskua tulee runsaat kolme prosenttia. Inflaatio ja työttömyysprosentit ovat molemmat kymmenisen prosenttia.

Monet Rousseffin ministereistä ovat eronneet tehtävistään korruptioepäilyjen vuoksi. Brasilian taloustilannetta ovat pahentaneet valtiollisen öljy-yhtiö Petrobrasin korruptioepäilyt. Senaatinkin uskottavuus on kärsinyt pahoin, sillä senaattoreista 60 prosenttia on ollut itse tutkittavana korruptiosta tai muista vakavista rikoksista.

Senaatin odotetaan äänestävän Rousseffin virkarikossyytteistä mahdollisesti tiistaina tai keskiviikkona. Jos syytteiden kannalle päätyy kahden kolmasosan enemmistö senaatin edustajista, joutuu Rousseff eroamaan välittömästi. Uutistoimistojen mukaan syytteiden nostamista kannattaa nyt enemmistö senaattoreista.

Tällöin virkaa toimittava presidentti Michel Temer seuraisi Rousseffia tehtävässä seuraaviin presidentinvaaleihin 2018 asti.

Kuluneella viikolla asiasta on ollut kuultavana Rousseffin tukijoita, kuten entinen talousministeri Nelson Barbosa.

”Presidentin toimissa ei ole ollut mitään laitonta”, Barbosa puolusti AFP:n mukaan.

Maanantaina kuultavaksi saapuu Rousseff ensimmäistä kertaa. Häntä tukee tilaisuudessa maan entinen presidentti, suosiosta nauttinut Luiz Inácio Lula da Silva. Lula auttoi Rousseffia tämän pyrkiessä hänen seuraajakseen.

Rousseff on aiemmin kiistänyt syytteet ja epäillyt syytteiden johtuvan Temerin ja tämän liittolaisien juonittelusta.