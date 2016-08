Boko Haramin johtajan kerrotaan haavoittuneen – Nigeriassa kauhua kylvänyt terroristiryhmä on heikentynyt

Ääri-islamistisen Boko Haram -terroristiliikkeen johtaja on ”haavoittunut” Nigerian ilmavoimien iskussa, vahvisti Nigerian presidentti Muhammadu Buhari sunnuntaina.

Ensitiedot johtaja Abubakar Shekaun haavoittumisesta tulivat julki tiistaina Nigerian ilmavoimien hyökättyä Boko Haramin tukikohtaan.

Terroristiryhmän iskut ja muu väkivalta siviilejä kohtaan ovat ajaneet ainakin 2,6 miljoonaa ihmistä pakoon Länsi-Afrikassa sijaitsevan Nigerian kolmesta koillisesta osavaltiosta.

Islamistijärjestö on kuitenkin vuodessa heikentynyt rajusti Nigerian ja naapurimaiden asevoimien sotatoimissa. Järjestön johdossa käydään myös ilmeisesti valtakamppailua.

Presidentti Buhari vahvisti tätä käsitystä sanomalla, että Shekau on ”työnnetty syrjään”, kertoivat nigerialaisviestimet.

Terroristijärjestö Isis kertoi elokuussa, että Boko Haramin johtaja on nyt Abu Musab al-Barnawi. Boko Haram liittoutui viime vuonna Lähi-idässä toimivan Isisin kanssa.

Boko Haram hallitsi vielä puolitoista vuotta sitten noin Belgian kokoista aluetta: kyliä, kaupunkeja ja teitä. Nyt sen taistelijat on kuitenkin ajettu piileskelemään Koillis-Nigerian valtavissa ja vaikeakulkuisissa metsissä.

”Heillä on ongelma johtajistossa ja alemmissa käskyttäjissä. He eivät hallitse enää mitään alueita. He ovat jakautuneet pieniin ryhmiin ja hyökkäävät pehmeisiin kohteisiin”, presidentti Buhari sanoi lausunnossaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

Maailmalla Boko Haram muistetaan etenkin 276 koulutytön sieppauksesta Chibokin kylästä kaksi vuotta sitten.

Pari viikkoa sitten tytöistä saatiin elonmerkki, kun Boko Haram julkaisi heistä videon.

Nigerian hallitus olisi valmis neuvottelemaan Boko Haramin johtajien kanssa panttivangeista, Buhari toisti sunnuntaina. Presidentin mukaan Boko Haram saisi valita jonkin ulkomaisen järjestön välittäjäksi.

Ainakin 20 000 ihmistä on kuollut Boko Haramin iskuissa sekä taisteluissa asevoimien ja sissien välillä.

Noin 180 miljoonan ihmisen Nigeria on Afrikan väkirikkain maa ja suurin talous. Taisteluun Boko Haramia vastaan osallistuvat myös lähimaiden Nigerin, Kamerunin, Tšadin ja Beninin asevoimat.

Konfliktin aiheuttama pakolaiskriisi on levinnyt usean maan alueelle.