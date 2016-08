Independent: Ennätysmäärä turvapaikanhakijoita palasi Ruotsista – yhtenä syynä tuhansien eurojen paluuraha

Ennätysmäärä turvapaikanhakijoita on perunut Ruotsissa hakemuksensa ja lähtenyt maasta, kertoo brittiläinen Independent-lehti.

Vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana perumisia kertyi 4 542. Perumisten määrää ovat kasvattaneet hakemusten pitkä käsittelyaika, perheenyhdistämisten tiukentuminen ja tuet, joita Ruotsi maksaa vapaaehtoisesti lähtömaahansa palaaville. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Iltalehti. Ruotsi maksaa vapaaehtoisesti palaavalle jopa yli 4 000 euroa.

Turvapaikkahakemusten määrä Ruotsissa puolittui tammi–elokuussa viime vuoden vastaavasta ajasta.

Ruotsi on ollut Euroopassa yksi turvapaikanhakijoiden suosikkikohteista. Viime vuonna maassa tehtiin yli 160 000 turvapaikkahakemusta. 55 prosenttia hakemuksista hyväksyttiin, Independent kertoo.

Lehden mukaan Ruotsi ei kuitenkaan ole vastannut monien viime vuonna saapuneiden toiveita. Vain alle 500 yli 160 000 turvapaikkaa hakeneesta on onnistunut saamaan työn. Moni vietti pitkän, kylmän talven tilapäismajoituksessa epävarmoina tulevasta.

Huolestuneena turvapaikanhakijoiden rasituksesta maan taloudelle Ruotsi otti vuoden alussa käyttöön tiukennetut säännöt, joiden tarkoituksena oli ehkäistä turvapaikanhakijoiden hakeutumista maahan, Independent kertoo. Lehden mukaan kiristysten taustalla oli oletus, että tänä vuonna turvapaikanhakijoiden aiheuttamat kustannukset vastaisivat yhtä prosenttia Ruotsin bruttokansantuotteesta.

Näyttää myös siltä, että Ruotsin väestö on muuttunut vihamielisemmäksi siirtolaisia kohtaan, Independent kirjoittaa.

Helmikuussa julkaistun kyselyn mukaan maahanmuutto oli päähuoli 40 prosentille ruotsalaisista. Brittilehdessä haastateltu työmarkkinoista vastaava ministeri Ylva Johansson (sd) sanoo, että useimmat ruotsalaiset eivät ole rasisteja, mutta kun turvapaikanhakijat eivät voi työskennellä eivätkä olla osa yhteiskuntaa, syntyy todella jännitteitä. ”Tämä on vaarallinen tilanne: meillä on paljon ihmisiä ei-kenenkään maalla ... elämässä yhteiskunnan ulkopuolella.”

Turvapaikanhakijoiden tulon tyrehtymisen vuoksi Ruotsissa on supistettu arvioita hakijoiden tänä vuonna aiheuttamista kustannuksista.

Independentin haastattelema lääkäri Erna Rijnierse Lääkärit ilman rajoja -järjestöstä arvosteli sitä, että jokaisella on mielipide, miten turvapaikanhakijat pidetään pois Euroopasta mutta kenelläkään ei ole mielipidettä siitä, miksi he pakenevat. ”Näillä ihmisillä on hyvä syy tuloon, ja he vaarantavat siksi henkensä.”