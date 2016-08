Pelastaako pasta Italian? HS maistoi pastaa, joka avustaa maanjäristyksen uhreja

Pääministeri Matteo Renzi toivoo, että maanjäristyksen hyvä hoito voisi nostaa hänet syöksykierteestä. Pankit sakkaavat ja tulossa on perustuslakiäänestys, joka on samalla äänestys Renzin asemasta. Pastaravintoloitsija on skeptinen.