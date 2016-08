Euroopan yhteispuolustuksen prototyyppi – Monikansallisen lennoston laajentaminen voisi olla yksi tapa lisätä puolustusyhteistyötä

Tästä on kyse Mukana USA ja 11 Euroopan valtiota Strategisen ilmakyvyn hankkeessa (SAC) on mukana 12 valtiota. Lennostoon kuuluu kolme Boeing C-17 Globemaster III -mallin raskasta kuljetuskonetta ja 145 hengen sotilashenkilöstö. Yhdysvallat on suurin sijoittaja. Euroopasta ovat mukana Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Slovenia, Viro, Liettua, Bulgaria, Romania, Hollanti, Puola ja Unkari. Suomen osuus on 3,2 prosenttia. Komentaja tulee vuorotellen neljästä eniten sijoittaneesta osallistujamaasta: Yhdysvalloista, Ruotsista, Hollannista ja Norjasta. Yhdysvalloilla on kierrossa joka toinen vuoro.

Pápa

Kaksi C-17-mallin raskasta kuljetuskonetta seisoo Pápan lentotukikohdassa Unkarin länsiosassa. Käynnissä on harjoitusviikko, minkä vuoksi koneet eivät ole lentämässä ympäri maailmaa kuten yleensä.

Yhden koneen siipeä huolletaan. Toisen katolla kiipeää ruotsalaissotilaita aseet kädessä harjoittelemassa mahdollisia uhkatilanteita varten. Sisällä koneen ruumassa häärii kansallisuuksia kuin Erasmus-bileissä.

Hollantilainen kuormamestari, ylikersantti Rick esittelee lastaustekniikkaa. Puolalaiskollega avustaa.

Romanialainen lentäjä, majuri Radu lähtee näyttämään ohjaamoa. Ensimmäisenä hän esittelee sivuikkunan, josta seurataan polttoaineletkun kiinnittymistä ilmatankkauksen aikana.

Koneen pitäminen samassa nopeudessa ja oikealla etäisyydellä tankkauskoneesta on yksi kyvyistä, jotka C-17-lentäjän pitää hallita.

Tavallaan Rick ja Radu ovat osa Suomen puolustuskykyä.

He edustavat omien maittensa puolustusvoimia, mutta työskentelevät monikansallisessa lennostossa, jonka avulla myös Suomen puolustusvoimat järjestää raskaan ilmakuljetuksensa.

Strategisen ilmakuljetuskyvyn hankkeen (SAC) alaiseen lennostoon kuuluu kolme Boeing C-17 Globemaster III -mallin raskasta kuljetuskonetta ja 145 hengen sotilashenkilöstö. Lennostossa on kerrallaan neljä sotilasta Suomesta. Tukikohta on Pápassa.

Hankkeessa on mukana 11 eurooppalaista valtiota ja Yhdysvallat, joka on suurin sijoittaja. Suomi omistaa lennostosta noin 3,2 prosenttia, mikä selittää sotilaiden pientä osuutta.

Idea on sama kuin autopooleissa. Sen sijaan, että kaikki 11 eurooppalaista osallistujavaltiota olisivat ostaneet raskaan kuljetuskoneen itse, ne ostivat Yhdysvaltain kanssa kolme yhteistä konetta. Kaikki säästävät kuluja, eivätkä koneet juuri seiso tyhjän panttina.

Vuodesta 2009 toiminut lennosto on yksi harvoja käytännön esimerkkejä siitä, miten puolustuskuluja on pystytty karsimaan Euroopan maiden yhteisellä puolustushankinnalla. Samaan aikaan erityisesti vuoden 2008 talouskriisi on lisännyt painetta yhteiseurooppalaisille puolustushankinnoille, jotta puolustuskuluja saataisiin jaettua ja päällekkäisyyksiä poistettua.

Pápassa toimiva lennosto onkin eräänlainen eurooppalaisen puolustusyhteistyön prototyyppi.

Martin Fejer / EST&OST

Lennosto ei toimi Naton eikä EU:n alaisuudessa, vaikka mukana on sekä länsiliittouman että unionin jäsenmaita. Nato on kuitenkin likeinen osa hanketta. SAC:n hankinnoista ja lennoston ylläpidon suunnittelusta vastaa Naton alainen asiantuntijaorganisaatio Nampo.

Lennoston komentajana toimii Yhdysvaltain ilmavoimien eversti Trevor W. Nitz. Hänen yläpuolellaan on vain osallistujamaiden edustajista koostuva neuvosto. Komentajan mukaan monikansallisen lennoston vahvuus on se, että kaikki osallistujamaat tuovat osaamista ja ideoita toimintaan. Lisäksi organisaatio on joustava.

Lennosto pystyy uudistamaan toimintaansa tarpeen mukaan ketterämmin kuin Yhdysvaltain ilmavoimien tapaiset vakiintuneemmat organisaatiot. Mutta kolikolla on myös kääntöpuoli.

”Yksi haasteistamme on se, ettei kukaan ole tehnyt tätä vastaavalla laajuudella aiemmin. Meillä ei ole mitään valmista sapluunaa, jota seurata.”

Hän uskoo, että SAC-hankkeen laajentaminen voisi olla yksi tapa lisätä puolustusyhteistyötä.

”Olisi paljon helpompi tuoda uusia asejärjestelmiä osaksi tätä hanketta kuin luoda täysin uusia hankkeita.”

Pápassa tukikohtaa pitävä lennosto lentää käytännössä ympäri maailmaa.

Yleisempiä operaatioita ovat sotaharjoitukset ja kriisinhallintatehtäviin liittyvät lennot. Kukin maa päättää itse, mihin lentotunnit käytetään.

Kaikkiaan koneet lentävät 3 165 lentotuntia vuodessa. Suomen osuus on sata tuntia, kun taas Ruotsilla tunteja on 550.

Suomi on käyttänyt koneita muun muassa Virossa pidetyissä Saber Strike 16 -sotaharjoituksissa ja Libanonin UNIFIL-rauhanturvaoperaation huolto- ja rotaatiolentoihin.

Hankkeen alkuvuosina suurin osan lennoista suuntasi Afganistaniin. Nyt painopiste on kääntynyt kohti Afrikkaa ja erityisesti Malia. Muutenkin lennoston työtehtävät heijastelevat maailmanpoliittista tilannetta.

Suomi ja Ruotsi luovuttivat lentotuntejaan Ranskan käyttöön sen jälkeen, kun presidentti François Hollande pyysi avunantoartiklaan vedoten apua EU:n jäsenmailta Pariisin terrori-iskujen jälkeen viime talvena.

Koneita käytetään myös siviilioperaatoihin. Viime vuonna lennosto vei Romanian pyynnöstä Bukarestin tuhoisan yökerhopalon uhreja erikoishoitoon Britanniaan ja Norjaan.

HS:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan SAC-hanke on toiminut pääosin hyvin. Yksi hankkeen vahvuuksista on se, että se syntyi osallistujamaiden tarpeeseen.

Eurooppalaisilla jäsenillä ei kenelläkään ollut vastaavaa raskasta ilmakuljetuskalustoa, eikä varaa hankkia yksin C-17-koneita. Yhdysvallat sai puolestaan hankkeen avulla C-17-koneita myös Eurooppaan.

”Hanke toimii siksi, että kaikki 12 maata ovat sitoutuneet siihen”, Nitz sanoo.

HS kysyi: Miten Eurooppa kehittää yhteispuolustustaan?

Hanna Ojanen

Jean Monnet -professori, Tampereen yliopisto

”Strategisen ilmakuljetuskyvyn hanke on esimerkki siitä, miten puolustusyhteistyötä on kehitetty viime vuosina pienten maaryhmien kesken. Tilastojen valossa yhteishankkeiden osuus EU:n jäsenmaiden puolustusbudjeteista on laskemassa. Ilmassa on nyt selkeää EU-vastaisuutta, mikä vie kiinnostusta yhteisistä isoista hankkeista pois. Toisaalta se saattaa helpottaa käytännön yhteistyötä: Päädytään käytännön yhteistyöhön sen sijaan, että puhutaan suurista linjoista.”

Janne Kuusela

Ylijohtaja, puolustusministeriön puolustuspoliittinen osasto

”Euroopan yhteinen puolustus nojaa Natoon ja siihen, että Yhdysvallat on sitoutunut Naton kautta Euroopan puolustamiseen. Toinen kivijalka on EU.

Tänä kesänä annettu EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia toteaa, että Euroopalla täytyy olla kykyä huolehtia omasta turvallisuudestaan tarvittaessa myös Natosta riippumatta. Tässä Suomi on täysillä mukana.

Aiemmin yhteistyö on ulottunut Euroopan ulkopuolella tapahtuvaan kriisinhallintaan. Nyt globaalistrategian myötä on entistä tärkeämpi huolehtia myös EU-maiden omasta turvallisuudesta. Merkittävä ennakkotapaus oli se, kun Ranska aktivoi avunantolausekkeen viime talvena terrori-iskujen jälkeen. Euroopan maat reagoivat siihen hyvin myönteisesti.”

Eversti Sami Nurmi

Sotilasasiantuntija EU:n sotilasesikunnassa

”EU:n turvallisuusympäristö on muuttunut terrori-iskujen myötä ja meistä itään tapahtuu myös asioita, jotka vaikuttavat Euroopan turvallisuuteen.

Nyt puhutaan ehdottomasti enemmän Euroopan sisäisestä turvallisuudesta kaikkien näiden tapahtumien seurauksena. Aikaisemmin on keskitytty lähinnä EU:n ulkopuoliseen toimintaan.”