HBL: Venäjä ei halua Astrid Thorsin jatkavan Etyjin vähemmistövaltuutetun tehtävässä

Entinen ministeri ja kansanedustaja Astrid Thors on joutunut luopumaan Etyjin vähemmistövaltuutetun tehtävästä Venäjän vaatimuksesta. Asiasta kertoi ensimmäisenä Hufvudstadsbladet.

Thors valittiin vähemmistövaltuutetun virkaan kolme vuotta sitten. Hänen viimeinen työpäivänsä Haagissa oli 19. elokuuta. Oikeusasiamiehen tehtävänä on ehkäistä ja lieventää jänniteitä, jotka koskevat kansallisia vähemmistöjä jäsenmaissa.

Thorsin edeltäjät ovat olleet virassa 6–8 vuotta. Ajatuksena oli, että myös Thorsin toimikautta olisi jatkettu vuoteen 2019 asti.

HBL:n mukaan Thorsin huolestuneet lausunnot tataarien ja Krimin tilanteesta eivät ole miellyttäneet venäläisiä. Artikkelissaan HBL kysyy ulkoasiainneuvos Timo Kantolalta, onko Thorin poissulkeminen Venäjän tapa kostaa lausunnot.

”Sitä on vaikeaa määritellä, mutta on totta, että hän on ottanut kantaa osaltaan Krimin tilanteeseen ja puolustanut tataareja. Etyjin päätökset perustuvat yksimielisyyteen ja kuulemisten perusteella kävi ilmi, että Thorsin toimeksiannon jatkaminen ei tulisi toteutumaan”, Kantola sanoo.

Lehden mukaan vähemmistövaltuutetun virkaan pyrki neljä hakijaa, mutta Venäjän kannan tultua ilmi Thors jätti hakematta.