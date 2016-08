Hakkerimiljonääri sai tahtonsa läpi: Kim Dotcomin oikeuskäsittely suorana Youtubessa

Megaupload-verkkosivujen perustaja Kim Dotcom saa lähettää kuuden viikon oikeuskäsittelynsä lähes suorana Youtube-videopalvelun kautta. Uusiseelantilainen antoi hänelle luvan lähetykseen viikon alussa.

Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradio BBC.

Dotcomin oikeuskäsittelystä tulee Uuden-Seelannin ensimmäinen, joka lähetetään internetissä. Lähetyksessä on 20 minuutin viive.

Joulukuussa alempi oikeusaste päätti Uudessa-Seelannissa, että maa voi luovuttaa saksalais-suomalaisen yrittäjän Yhdysvaltoihin. Dotcom kuitenkin valitti päätöksestä väittäen, ettei hän ole vastuussa sivuston käyttäjien toimista. Uusi kuuleminen alkoi tällä viikolla Aucklandissa, mutta Youtube-taltiointia ei ole vielä aloitettu.

Yhdysvalloissa Dotcomilla olisivat edessään syytteet tekijänoikeuksien rikkomisesta, kiristyksestä ja rahanpesusta. Yhdysvallat vastusti oikeudenkäynnin nettilähetystä.

HS:n Kuukausiliite vieraili Kim Dotcomin kartanossa Uudessa-Seelannissa vuonna 2013.

Dotcomin äiti on suomalainen. Dotcomilla itsellään on sekä Suomen että Saksan kansalaisuus, mutta Saksassa kasvaneena hän ei puhu suomea muutamia fraaseja lukuun ottamatta.

Dotcom perusti pilvipalvelu Megauploadin vuonna 2005, ja se oli hetken aikaa lajinsa suosituin. Megauploadissa risteili kuitenkin runsaasti piraattitiedostoja, koska kuka tahansa pystyi tallettamaan palveluun tiedostoja muiden ladattavaksi. Dotcom rikastui mainostuloilla ja premium-asiakkaiden maksuilla.

Yhdysvaltojen liittovaltion keskusrikospoliisi FBI otti Megauploadin haltuunsa vuonna 2012. Liittovaltion syyttäjien mukaan Kim Dotcomin latauspalvelut ovat aiheuttaneet mediateollisuudelle noin puolen miljardin euron tappiot. Dotcom nauroi väitteelle Kuukausiliitteen haastattelussa.

Laskelmat perustuvat laittomasti levitetyn musiikin, elokuvien ja muiden teosten yhteenlaskettuun arvoon. On kuitenkin vaikea arvioida, kuinka moni lataajista olisi tosiasiassa ollut valmis ostamaan kyseisiä tuotteita laillisia reittejä.

Kim Dotcom iloitsi oikeudenkäynnin nettilähetyksen sallimisesta Twitter-viestipalvelussa tiistaina.

”Käyttäkää striimauspalvelua paljastaaksenne Yhdysvaltojen valtion väärinkäytökset ja valheet tapauksessani. Uudelleen twiittaan tutkimuksenne ja videonne”, Dotcom kirjoitti seuraajilleen Twitterissä.

Use the live stream to find and expose US Govt misconduct & lies in my case. I'll retweet your research & videos. Let's have some justice!