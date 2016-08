Suosittu vetoomus: Investointipankin pestaamalta EU-komission ex-pomolta Barrosolta on evättävä eläke

Bryssel

Lähes 80 000 ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa vaaditaan EU-instituutioiden pomoja lopettamaan eläkemaksut investointipankin leipiin heinäkuussa pestatulle entiselle Euroopan komission puheenjohtajalle José Manuel Barrosolle.

Allekirjoituksia keräävä Change.org-niminen verkkosivu kertoo edustavansa EU-instituutioiden työntekijöitä, joita suivaannuttaa, että Barroso on palkattu pahamaineisen investointipankin Goldman Sachsin konsultiksi Lontooseen.

Portugalilainen Barroso, 60, auttaa pankkia erityisesti Britannian EU-eroon eli brexitiin liittyvissä kysymyksissä. Hän oli komission puheenjohtaja 2004–2014.

Vetoomuksen mukaan Barroson uusi työ on “jos ei laiton, niin moraalisesti tuomittava”, koska Goldman Sachs sekaantui kyseenalaisella tavalla sekä Yhdysvaltain finanssikriisiin että Kreikan velkakriisiin 2000-luvulla.

EU-pomoilta vaaditaan, että EU lakkaa maksamasta Barrosolle yli 100 000 euron vuosieläkettä sekä riisuu häneltä kaikki unioniin viittaavat arvonimikkeet.

Vetoomuksen esittäjät kertovat olevansa “spontaani ryhmä EU-instituutioiden työntekijöitä”. He toivovat saavansa kokoon ainakin 150 000 allekirjoitusta, jotka esitetään syyskuun lopussa kolmen tärkeimmän EU-instituution – komission, parlamentin ja neuvoston – johtajille.

Vetoomuksen mukaan Barroson käytös on omiaan likaamaan monissa skandaaleissa ja kriiseissä rypeneen EU:n maineen.

“Tämä on pahimmalla mahdollisella hetkellä katastrofaalinen symboli unionille ja lahjahevonen EU-vihaajille”, vetoomuksessa sanotaan.

Komissio tai Barroso eivät ole suostuneet kommentoimaan vetoomusta, Financial Times -lehti kertoo. Goldman Sachs on puolestaan todennut, ettei palkkauksessa ole mitään ongelmaa, koska Barroso on jättänyt komission yli 18 kuukautta sitten.

Goldman Sachs auttoi 2000-luvun taitteessa yli varojensa elänyttä Kreikkaa naamioimaan velkavuorensa. Investointipankki sekaantui myös kyseenalaisiin sijoituskuvioihin ennen kuin Yhdysvaltain asuntoluottojärjestelmä äityi maailmanlaajuiseksi finanssikriisiksi vuonna 2008.

Barroson pestauksesta ilmoitettiin heinäkuussa. Tieto tuomittiin laajasti eri puolin Eurooppaa. Esimerkiksi Ranskan presidentti François Hollanden mukaan asiaa on “moraalisesti mahdoton hyväksyä”.

Myös EU-työntekijöiden ammattiyhdistys Union for Unity paheksui nimitystä ja totesi sen ”mustamaalavan instituutiomme”.

Barroson toisella puheenjohtajakaudella vuonna 2011 komission eettisiä ohjeistuksia kiristettiin ja karenssiaikaa bisnesmaailmaan siirtymiselle pidennettiin 12 kuukaudesta 18 kuukauteen.

Barroson omana toiveena oli tuolloin, että komission tiukemmat ohjeet ”inspiroivat muitakin EU-instituutioita”.

Barroson tapaus on kiihdyttänyt vaatimuksia pidentää karenssiaikaa EU- ja bisnestehtävien välissä.