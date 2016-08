”Ilo”-niminen kissa löytyi elossa raunioista Italian järistysalueella

Italian pelastusviranomaiset ovat löytäneet Gioia-nimisen kissan elossa maanjäristyksessä romahtaneen rakennuksen raunioista. Lemmikkikissa oli ehtinyt olla kuusi päivää hautautuneena raunioihin, kertoo brittilehti The Telegraph.

Uutinen on yksi harvoista toivonpilkahduksista alueella, jossa on raivattu Keski-Italiaan iskeneen maanjäristyksen jälkiä. Viime keskiviikkona tapahtunut järistys surmasi yli 290 ihmistä. Pahiten vaurioitui Amatricen pikkukaupunki, jossa myös Gioia-kissa asui omistajansa Daniela Tursinin kanssa. Kissan nimi tarkoittaa iloa.

Tursini oli pyytänyt kadonneen kissansa etsimiseen apua palomiehiltä, jotka ovat yrittäneet löytää kaupungin raunioista eloonjääneitä: ”Rukoilen, etsikää kissani – se on ainoa, joka minulla on jäljellä. Taloni, kaikki on mennyttä.”

Yritykset eivät olleet tuottaneet tulosta. Maanantaina pelastajat kuitenkin onnistuivat ujuttamaan esiin valkoharmaan kissan, joka oli loukussa sortuneiden seinämuurien, lattialankunpätkien ja vääntyneen metallin keskellä.

”Olimme raivaamassa raunioita puskutraktorilla. Menin sisään siihen osaan taloa, joka vielä oli pystyssä. Yksi huoneista oli lähes vahingoittumaton”, kertoo Andrea, joka The Telegraphin mukaan oli palomiehistä se, joka pelasti kissan.

Palomies irrotti uupuneen kissan varovasti ja vei sen vapaaehtoisten eläinlääkärien ylläpitämään telttaan, jossa loukkaantuneita eläimiä on hoidettu.

Italian järistysalueella on pelastettu muitakin kissoja ja muita lemmikkejä, kuten kilpikonnia, mutta yksikään eläin ei tiettävästi ole sinnitellyt raunioissa yhtä kauan kuin Gioia.

Kissan omistava Daniela Tursini kertoo, että järistystä aamuyöllä paetessaan hän yritti ottaa Gioian mukaansa, mutta se hyppäsi Tursinin käsivarsilta ratkaisevalla hetkellä. Seuraavana aamuna alueella tapahtunut jälkijäristys vahingoitti taloa lisää, minkä seurauksena kissa jäi loukkuun.

Gioian pelastanut palomies on kotoisin läheisestä L’Aquilasta, jossa maanjäristys teki tuhojaan vuonna 2009. The Telegraphin mukaan Andrea sanoo tietävänsä, miltä tuntuu menettää kaikki.

Italian Apenniineilla tapahtui 6,2 magnitudin järistys varhain keskiviikkoaamuna. Järistys on vaatinut jopa satoja kuolonuhreja. Kuva: Reuters.