Zimbabwe aikoo poistaa sarvikuonoiltaan sarvet salametsästyksen kitkemiseksi

Zimbabwe aikoo poistaa 700-päiseltä sarvikuonopopulaatioltaan sarvet salametsästyksen kitkemiseksi, kertoo uutistoimisto Reuters.

Viime vuonna 50 Zimbabwessa elävää sarvikuonoa tapettiin laittomaksi kansainvälisen luonnonsuojelujärjestön WWF:n tietojen mukaan. Tapettuja sarvikuonoja oli kaksinkertaisesti vuoteen 2014 nähden.

”Haluamme lähettää salametsästäjille viestin, etteivät he saa paljoakaan, jos he tulevat Zimbabween. Linjauksena on poistaa kaikilta sarvikuonoilta sarvet”, Zimbabwessa toimivan luonnonsuojeluryhmän johtaja Lisa Marabini sanoi.

Halpaa sarvien poistaminen ei ole. Yhden sarvikuonon sarven poistaminen maksaa Marabinin mukaan 1 200 dollaria eli noin 1 080 euroa.

Sarvikuonoja salametsästetään varsinkin siksi, että niiden sarvet ovat arvokasta omaisuutta Aasiassa perinteisessä lääketieteessä.

Sarvien suuri kysyntä on johtanut lisääntyneeseen salametsästykseen: koko Afrikassa tapettiin viime vuonna laittomasti ennätykselliset 1 305 sarvikuonoa – suurin osa eteläisessä Afrikassa, jossa Zimbabwekin sijaitsee.

Sarvikuonon sarven ostaminen ja myyminen kiellettiin kansainvälisesti vuonna 1977.

Zimbabwessa sarvikuonon tappamisesta seuraa yhdeksän vuoden vankeustuomio.