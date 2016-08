Brasilian presidentin syrjäyttämisestä viimein lopullinen päätös – mistä on kyse ja mitä seuraavaksi tapahtuu?

Kuukausien kiista Brasilian presidentin syrjäyttämisestä virkarikoksen perusteella saa viimein päätöksensä. Brasilian parlamentin ylähuone, eli senaatti, äänestää presidentti Dilma Rousseffin kohtalosta keskiviikkoaamuna Suomen aikaan.

Senaattorit äänestävät syyllinen tai syytön. Rousseff pannaan viralta, jos syyllisyyden puolesta äänestää kaksi kolmasosaa, eli 54 senaattoria 81:stä. Hänet on jo aiemmin syrjäytetty virasta väliaikaisesti.

Etelä-Amerikan suurin maa odottaa päätöksestä uutta alkua. Pitkä kiista on lamaannuttanut politiikkaa kuukausia ja sotkenut yrityksiä elvyttää Etelä-Amerikan suurinta taloutta. Politiikan kaaos häiritsi osaltaan myös äskettäin päättyneitä Rio de Janeiron olympialaisia.

Mistä presidenttiä syytetään?

Presidentti Dilma Rousseffia syytetään budjettilakien rikkomisesta. Hänen syytetään lainanneen laittomasti rahaa valtion omistamilta pankeilta rahoittaakseen valtion menoja. Näin Brasilian talouskasvu saatiin näyttämään paremmalta vuoden 2014 vaalien alla. Hänen syytetään myös muuttaneen budjettia ilman kongressin hyväksyntää.

Vaaleissa Rousseff valittiin täpärästi toiselle kaudelle.

Rousseff kiistää syytökset. Hänen ei epäillä saaneen henkilökohtaista rahallista hyötyä.

Miksi presidentin syrjäyttäminen on merkittävää?

Yli 200 miljoonan asukkaan Brasilia on Etelä-Amerikan suurin maa, suurin talous ja merkittävä raaka-aineiden, kuten rautamalmin, öljyn, soijan ja kahvin tuottaja. Se on myös Suomen tärkein kauppakumppani Latinalaisessa Amerikassa.

Rousseffin syrjäyttäminen lopettaisi vasemmistolaisen työväenpuolueen 13 vuoden vallan Brasiliassa. Työväenpuolue on ajanut laajoja sosiaaliohjelmia, joilla valtio varoja on ohjattu köyhemmän kansanosan olojen parantamiseen.

68-vuotias Rousseff on Brasilian ensimmäinen naispresidentti. Kun hänet valittiin presidentiksi vuonna 2010, Brasilian talous oli hyvässä vedossa ja siitä puhuttiin uutena nousevana maailmanmahtina.

Kiistely Rousseffin mahdollisista väärinkäytöksistä on häirinnyt Brasilian politiikkaa ja päätöksentekoa viime joulukuusta lähtien. Senaatin ratkaisun toivotaan tuovan viimein vakautta tilanteeseen, jossa talous sakkaa, zikavirus leviää ja maata ravistelee valtion öljy-yhtiö Petrobrasin valtava korruptioskandaali.

Rousseffin syytteet eivät liity Petrobrasiin. Sen sijaan hänen edeltäjänsä Luiz Inácio Lula da Silva on tutkinnan kohteena skandaalissa.

Rousseff olisi Brasiliassa 20 vuoteen ensimmäinen presidentti, joka syrjäytetään virastaan.

Miten Rousseff vastaa syytöksiin?

Dilma Rousseff kiistää syyllisyytensä. Tunteikkaassa puolustuspuheenvuorossaan senaatille maanantaina, hän kutsui viraltapanosyytteitä vallankaappaukseksi.

”Äänestäkää virkarikossyytettä vastaan, äänestäkää demokratian puolesta. Älkää hyväksykö vallankaappausta”, hän sanoi.

Rousseff vertasi senaatin toimintaa näytösoikeudenkäyntiin, jollaiseen hän joutui 1970-luvun alussa vasemmistosissinä kamppaillessaan Brasilian sotilasdiktatuuria vastaan.

Rousseffin mukaan syytteissä on kyse hänen oikeistolaisten vastustajiensa käymästä ajojahdista. Rousseffin tukijat pitävät syytteiden juridisia perusteita ja esitettyjä todisteita heikkoina. Heidän mukaansa kansanedustajat yrittävät saada presidentin viralta, jotta eivät itse joutuisi korruptiosyytteisiin.

Senaattoreista 60 prosenttia on itse tutkittavana korruptiosta tai muista vakavista rikoksista.

Mitä senaatin päätöksestä seuraa?

Jos Rousseff yllättäen todetaan syyttömäksi, hänet palautetaan presidentiksi. Rousseff on luvannut järjestää ennenaikaiset vaalit.

Jos presidentti pannaan viralta, presidentiksi nousee nyt virkaatekevänä presidenttinä toimiva Michel Temer. Hän on hoitanut presidentin tehtäviä toukokuusta, jolloin senaatti syrjäytti Rousseffiin väliaikaisesti virasta virkarikossyytteen käsittelyn ajaksi.

Temer on sanonut presidenttinä lähtevänsä heti edustamaan Brasiliaa G20-maiden kokoukseen. Hänen olisi määrä toimia presidenttinä seuraaviin vaaleihin eli vuoteen 2018 asti.

Temer oli Rousseffin entinen varapresidentti ja liittolainen ennen kuin kääntyi tätä vastaan. Temer kuuluu keskustaoikeistolaiseen PMDB-puolueeseen, jonka tukijoihin kuuluu vaikutusvaltaisia suurmaanomistajia ja liikemiehiä.

Temer haluaa kääntää Brasilian politiikan suuntaa: leikata sosiaalietuuksista, terveydenhuollosta ja koulutuksesta ja yksityistää valtionyrityksiä. Virkaa tekevänä presidenttinä hän on jo aloittanut politiikan kääntämisen oikealle.

Mitä kansa ajattelee?

Brasilialaiset ovat ylipäänsä kyllästyneitä korruptoituneisiin politiikkoihinsa ja jatkuviin skandaaleihin. Poliittinen kriisi on kuitenkin jakanut kansaa vahvasti.

Kannatuskyselyissä Rousseffin suosio oli parhaimmillaan lähes 80 prosenttia mutta on pudonnut 10 prosentin tuntumaan.

Mutta virkaa tekevä presidentti Temer ei ole paljonkaan suositumpi, ja iso osa brasilialaisista haluaisi eroon hänestäkin.

Rousseffilla on yhä myös tukijoita. Vaikka hänen henkilökohtainen suosionsa on alhainen, moni heikko-osainen on kiitollinen työväenpuolueen laajoista tukiohjelmista. Rousseff saa myös sympatiapisteitä henkilökohtaisista vastoinkäymisistään, kuten syövän voittamisesta ja siitä, että vasemmistosissinä hän joutui kidutuksen kohteeksi.

Rousseffin viraltapanosta voi syntyä myös protesteja. Alkuviikosta tuhansia presidentin kannattajia osoitti mieltään suurkaupunki São Paolossa. Suuria protesteja oli myös pääkaupunki Brasíliassa ja Rio de Janeirossa.

ADRIANO MACHADO / REUTERS

PAULO WHITAKER / REUTERS