Onko Euroopan pakolaiskriisi historiallinen? Eurooppalaisittain kyllä, globaalisti ei

Ennennäkemätön määrä Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulevia turvapaikanhakijoita ravisuttaa Eurooppaa. Maanosan maine vauraana ja turvallisena alueena on kiirinyt kriisialueille ja tämä on tehnyt Euroopasta hädänalaisten ykköskohteen. Talouskriisissä rypevä Eurooppa on lähellä kantokykynsä rajoja.

”Pakolaiskriisi” on vakiintunut median teemasanaksi ja käsitys sen ainutlaatuisuudesta on juurtunut julkiseen keskusteluun. Onko tämä kuitenkaan osuva kuvaus tilanteesta?

On ja ei.

On totta, että turvapaikanhakijoita on ollut viime vuonna ennätyksellisen paljon. Yhdysvaltalaisen Pew-tutkimuskeskuksen mukaan Euroopan unionista, Sveitsistä ja Norjasta haki vuonna 2015 turvapaikkaa 1,3 miljoonaa ihmistä. Edellinen ennätys oli vuodelta 1992, jolloin alueelta haki turvapaikkaa noin 700 000 ihmistä.

Eniten hakijoita tuli viime vuoden kesällä ja syksyllä. Joulua kohti määrät lähtivät selvään laskuun.

Alla oleva grafiikka näyttää turvapaikanhakijoiden määrän vaihtelun:

Pakolaiskriisin ainutlaatuisuus riippuu kuitenkin siitä, mitä lukuja katsomme. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n tiedottaja William Spindler kehottaa huomioimaan, että pelkästään Ukrainan kriisi on pakottanut viime vuosina yli kaksi miljoonaa ihmistä jättämään kotinsa. 1,4 miljoonaa näistä on päätynyt Venäjälle ja muihin Itä-Euroopan maihin, loput ovat muuttaneet Ukrainan sisällä.

”On väärin pitää tätä pahimpana pakolaiskriisinä historiassa”, Spindler kommentoi Lähi-idästä ja Syyriasta tulleita pakolaisvirtoja.

Toisin kuin Syyrian sotaa paenneet, Ukrainalta lähteneistä suuri osa on kuitenkin saapunut EU:hun laillisia reittejä. Moni on alueella vierastyöläisenä tai opiskelijana.

Jos vertailu viedään globaalille tasolle, Euroopan pakolaistilanne näyttää kohtuulliselta. Maailman kaikista kotoaan pakotetuista ihmisistä kaikkiaan vain kuusi prosenttia majailee Euroopassa, UNHCR kertoo. Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa heistä on jopa 39 prosenttia.

Kehitysapujärjestö Oxfam julkaisi heinäkuussa raportin, joka kertoo Jordanian, Turkin, Pakistanin, Libanonin, Etelä-Afrikan ja Palestiinan alueen majoittavan yhteensä yli puolet kaikista maailman pakolaisista. UNHCR:n mukaan kaikkein eniten pakolaisia on Turkissa, noin 2,5 miljoonaa. Jos suhteutetaan tulijoiden määrä valtion väestöön, kärkisijoja pitävät Libanon ja Jordania.

Eurooppaan kohdistuva paine pakolaiskriisissä näyttää myös verrattain kohtuulliselta, kun tarkastellaan pakolaisia majoittavien valtioiden taloudellista tilannetta.

Oxfamin raportissa mainitut kuusi aluetta, jotka majoittavat eniten pakolaisia, muodostavat yhteensä alle kaksi prosenttia koko maailman yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta. Saman raportin mukaan Yhdysvallat, Kiina, Japani, Saksa, Ranska ja Britannia – kuusi rikkainta valtiota maailmassa – majoittavat alle kymmenesosan maailman pakolaisista. Niiden yhteenlaskettu bruttokansantuote on yli puolet koko maailman bruttokansantuotteesta.

Kun pakolaisten määrä suhteutetaan väestöön, kymmenen johtavan valtion listalle mahtuu vain kaksi varakkaiksi laskettua valtiota. Ne ovat Ruotsi ja Malta.

Kriisin määritelmä ei kuitenkaan pelkisty lukuihin. Edes Spindler ei kiellä Euroopan joutuneen kriisiin; syy vain on hänen mukaansa toinen kuin yleensä ajattelemme.

”Euroopalla on kapasiteettia vastata tilanteeseen. Se, mikä puuttui, oli poliittinen tahto ja yhdessä suunniteltu vastaus”, Spindler sanoo.

Spindlerin mukaan on väärin sanoa, että ”Eurooppaan” olisi tullut viime vuonna 1,3 miljoonaa turvapaikanhakijaa. Oikeasti tulijat jäivät muutaman maan majoitettaviksi, etupäässä Saksan. Sieltä turvapaikkaa haki viime vuonna 1,1 miljoonaa ihmistä.

Kohtuuton paine kohdistui myös muutamaan talouskriisin kanssa kamppailevaan valtioon Välimerellä, erityisesti Kreikkaan ja Italiaan. Niidenkin sisällä tilanteen hoito kaatui pitkälti yksittäisille saarille ja yhteisöille. Spindler moittii Euroopan valtioita vastuun välttelystä.

”Tämä asenne teki kriisistä paljon pahemman”, hän sanoo.

Spindler huomauttaa myös, että Eurooppa olisi voinut tehdä omankin tilanteensa helpommaksi tarjoamalla lisäapua Jordanian ja Libanonin kaltaisille valtioille, joissa suurin osa pakolaisista edelleen majoittuu.

”Jos olisimme tehneet enemmän pakolaisia majoittavien maiden hyväksi, näin suuret ihmisjoukot eivät ehkä olisi edes lähteneet liikkeelle”, hän sanoo.

Oikaistu keskiviikkona 31.8. kello 9.40: Pew Research Centerin luvut koskevat EU-maita, Sveitsiä ja Norjaa. Norjan tilalla luki aluksi virheellisesti Ruotsi, joka on osa EU:ta.