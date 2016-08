Theresa May soitti Juha Sipilälle jutellakseen Britannian EU-erosta

Lontoo

Britannian pääministeri Theresa May soitti keskiviikkona pääministeri Juha Sipilälle puhuakseen Britannian EU-erosta eli brexitistä, valtioneuvosto kertoi tiedotteessaan.

Konservatiivipääministeri May halusi kuulla myös Sipilän näkemyksiä.

”Suomella ja Britannialla on myös tulevaisuudessa paljon yhteisiä intressejä useilla eri aloilla. Suomen tavoitteena on EU:n ja Britannian välinen tasapainoinen suhde, joka turvaa kummankin osapuolen edut”, Sipilä sanoi tiedotteessa.

On odotettua ja normaalia, että May kartoittaa muiden EU-maiden johtajien näkemyksiä Britannian tulevasta EU-erosta. Eroneuvottelut käydään nimenomaan Britannian ja 27 muun jäsenmaan välillä. May kerää nyt liittolaisia puolelleen.

Monet eurooppalaisjohtajat ovat vaatineet Britanniaa lähtemään EU:sta ripeästi, jotta epävarmuus Euroopassa ei lisääntyisi. Sipilä ei kuitenkaan lähtenyt kovistelemaan Britanniaa ainakaan julkisesti, vaan korosti yhteistyötä ja kummallekin osapuolelle edullista ratkaisua.

Samaa painotti myös ulkoministeri Timo Soini perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä pitämässään linjapuheessa maanantaina.

”Minun mielestäni Suomen linjan pitää olla se, että Britannian kanssa tehdään mahdollisimman hyvä sopimus, joka hyödyttää molempia osapuolia. Ilman vihaa, ilman katkeruutta, ilman kostomentaliteettia – tällainen ei kuulu aikuisten ihmisten käytökseen”, Soini sanoi Suomen Uutisten julkistamassa puheessa.

Soini aikoo kutsua Britannian ulkoministerin Boris Johnsonin Suomeen. Johnson kampanjoi Britannian EU-eron puolesta.

Suomi on ollut usein lähellä Britannian kantoja, kun EU-lainsäädännöstä on väännetty jäsenmaiden kesken. Britannian EU-ero merkitsee näin Suomelle ison ja tärkeän samanmielisen jäsenmaan lähtöä.

Britannian EU-eronneuvottelut alkavat vasta sitten, kun May niin päättää. Neuvotteluille varattu aika on kaksi vuotta. Määräaikaa voi pidentää vain kaikkien jäsenmaiden suostumuksella.

May on ilmoittanut aiemmin, että ei aio käynnistää brexit-neuvotteluja tämän vuoden puolella.

Mayn hallitus kokoontuu tänään keskiviikkona pääministerin kesäasunnossa ensimmäiseen tärkeään brexitiä pohtivaan istuntoonsa.