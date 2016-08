Poikajoukon epäillään surmanneen miehen puolan puhumisen takia Britanniassa

Lontoo

Poikajoukko on pidetetty Essexissä, Englannissa, epäiltynä puolalaisen tehdastyöläisen murhasta, the Guardian ja useat muut brittilehdet raportoivat. Yksi surmatyön mahdollinen motiivi on se, että mies puhui puolaa.

Puolalaismies kuoli viime lauantaina päähän saamiinsa vammoihin.

Myös muista puolalaisiin maahanmuuttajiin kohdistuneista hyökkäyksistä on raportoitu.

”Olemme järkyttyneet Harlow’ssa tapahtuneesta Puolan kansalaisen murhasta. Puolan konsuli on keskustellut asiasta eilen paikallisen poliisin kanssa. Poliisi tutkii, onko kyseessä ehkä viharikos”, Puolan Lontoon suurlähettiläs Arkady Rzegocki lausui keskiviikkona Twitterin välityksellä.

Maahanmuuttajiin ja ulkomaalaistaustaisiin britteihin kohdistuneet viharikokset lisääntyivät Britannian kesäkuisen EU-kansanäänestyksen jälkeen, poliisi ilmoitti heinäkuussa.

Myös Britanniassa asuvat suomalaiset ovat kohdanneet lähipiirissään vihapuhetta.

Osa Britannian EU-eroa ajavasta leiristä kampanjoi avoimesti muukalaisvihamielisillä iskulauseilla. Britannian itsenäisyyspuolueen Ukipin silloinen johtaja Nigel Farage lanseerasi kampanjajulisteen, jossa Britannian esitettiin olevan murtumispisteessä maahan virtaavan siirtolaistulvan takia. Julistetta kuvitti muualla kuin Britanniassa otettu uutiskuva Eurooppaan jonottavista tulijoista.

EU-maahanmuuton rajoittaminen oli yksi EU-eron eli brexitin kannattajien keskeisistä argumenteista.

Monille Britannian tabloid-lehdille maahanmuuton kielteisiä puolia korostavat uutiset ovat yleinen valinta kansijutuksi. Lehdet suhtautuvat EU-kansalaisten Britanniaan tuloon yhtä kielteisesti kuin kolmansienkin maiden kansalaisten maahanmuuttoon.

Kuvat Britannian puolalaisista ruokakaupoista saavat usein kuvittaa lehtijuttuja EU-maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista. Puolalaiset ovat nykyään suurin Britanniassa asuva ulkomaalaisryhmä.

Britannian tilastokeskuksen ONS:n viime viikolla julkistamien lukujen mukaan Britanniassa asuu noin 831 000 Puolassa syntynyttä. Seuraavaksi suurin ryhmä ovat Intiassa syntyneet (noin 790 000 henkilöä).

Britanniassa asuu noin 3,2 miljoonaa EU-maissa syntynyttä ihmistä, ONS arvioi.