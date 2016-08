Isisin tapetun tiedottajan julistus järisytti maailmaa – HS kertoo, kuinka hänen vaiheisiinsa tiivistyy koko terroristiryhmän historia

Ääninauhalla mies puhui arabiaa, mahtipontisin lausein. Viesti oli tyrmäävä. Mies julisti Irakin ja Syyrian välisen rajan mitätöidyksi. Alueelle oli perustettu ”islamilainen valtio, kalifaatti, muslimien omaksi valtioksi”, mies sanoi.

Maailmaa tyrmistyttänyt ääninauha julkaistiin kesäkuussa 2014. Sillä puhunut mies oli taistelijanimeltään Abu Mohamed al-Adnani. Hänen julistuksensa järisytti Lähi-itää ja muuta maailmaa. Se teki selväksi, että väkivaltainen jihadistiliike Isis hallitsi nyt valtavaa aluetta syvältä Irakista pitkälle Syyriaan.

Eilen tiistaina Isis ilmoitti, että ääninauhan mies al-Adnani on kuollut lähellä Aleppoa Syyriassa. Yhdysvaltalaiset sotilaslähteet eivät vahvistaneet kuolemaa, mutta kertoivat al-Adnanin olleen ilmaiskun kohteena.

Al-Adnania luonnehdittiin viestimissä Isisin tiedottajaksi. Sitä hän oli, mutta paljon muutakin.

Abu Mohamed al-Adnani kuului Isisin perustajiin, oli järjestöä johtavan alle kymmenen miehen shura-neuvoston jäsen ja johti Isisin propagandaa. Al-Adnani myös johti ”ulkoisten operaatioiden” yksikköä, jonka vastuulla oli terrori-iskujen toteuttaminen ulkomailla, myös Euroopassa.

Merkittävää al-Adnanissa oli myös, että hän on harvinainen linkki terroristiryhmän juurille, vuoteen 2003 ja Yhdysvaltain miehitykseen Irakissa. Siitä lähtien Al-Adnani oli mukana käänteissä, jotka johtivat Isisin syntyyn.

Isisin juuret ovat sunnien aseellisessa vastarinnassa Irakissa

Maaliskuussa 2003 Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin. Hyökkäys kuului ”terrorisminvastaiseen sotaan”, jonka Yhdysvallat oli aloittanut ääri-islamilaisen al-Qaida-verkoston iskujen tapettua New Yorkissa ja Washingtonissa noin 3 000 ihmistä syyskuun 11. päivä 2001.

Irakin diktaattorilla Saddam Husseinilla ei ollut yhteyttä iskuihin, mutta Yhdysvallat piti häntä uhkana. Pian Yhdysvallat kaatoi Saddamin hallinnon, joka koostui pääasiassa Irakin vähemmistöryhmästä sunnimuslimeista.

Naapurimaa Syyriassa tilannetta seurasi noin 25-vuotias Taha Sobhi Falaha, joka oli kotoisin Syyriasta Iblidin maakunnasta. Hän lähti Irakiin taistelemaan amerikkalaisia miehittäjiä vastaan. Siitä alkoi hänen uransa jihadistina. Hänen monista taistelijanimistään tunnetuimmaksi tuli lopulta Abu Mohamed al-Adnani.

Irakissa vallasta syrjäytetyt sunnit järjestäytyivät nopeasti aseelliseen vastarintaan. Al-Qaidalla ei ollut jalansijaa Saddamin Irakissa. Mutta hallinnon syrjäyttämistä seuranneessa kaaoksessa al-Qaidan jihadisteja muutti Irakiin muualta Lähi-idästä ja Keski-Aasiasta. He järjestäytyivät jordanialaisen Abu Musab al-Zarqawin alaisuuteen.

Myös syyrialainen Abu Mohamed al-Adnani liittyi Irakin al-Qaidaan. Hän kohosi nopeasti yhdeksi al-Zarqawin lähimmistä miehistä.

Irakin al-Qaida teki terrori-iskuja sekä amerikkalaisjoukkoja että irakilaisia siviilejä vastaan. Sen pahimpia iskuja oli hyökkäys YK:n päämajaan Bagdadissa syksyllä 2003.

Irakin al-Qaida myös otti panttivankeja. Joiltain heistä leikattiin pää irti, ja teot videoitiin.

Yhdysvaltain sotilasvoima ja Irakin uusi armeija saivat hiljalleen heikennettyä al-Qaidaa. Vuonna 2005 al-Adnani jäi Yhdysvaltain vangiksi. Al-Zarqawi tapettiin seuraavana vuonna Yhdysvaltain ilmaiskussa.

Reuters

Irakin al-Qaidan rippeistä muodostuu uusi jihadistiryhmä

Abu Mohamed Al-Adnani oli Yhdysvaltain vankina viisi vuotta. Hänen olinpaikkansa noina vuosina on pysynyt Yhdysvaltain asevoimien salaisuutena.

Kun al-Adnani vapautui vuonna 2010, jihadistinen liike Irakissa muutti muotoaan. Irakin al-Qaidan rippeiden pohjalle oli perustettu uusi järjestö, Irakin islamilainen valtio ISI. Se oli ääriradikaali ja väkivaltainen sunnijärjestö. Siihen liittyi monia entisiä Saddamin tiedusteluelinten, asevoimien ja turvallisuuspalveluiden sunnijohtajia, jotka olivat saaneet jihadistisen innoituksen ollessaan vankeina Yhdysvaltain leireillä.

Ainakin kymmenkunta ISI:n johtajista oli ollut vankina Camp Bucca -sotilasleirillä lähellä Basraa Etelä-Irakissa.

Keväällä 2011 useissa arabimaissa puhkesi kansannousuja pitkään hallinneita yksinvaltiaita vastaan. Syyriassa kapina levisi sisällissodaksi, ja se veti mukaansa myös jihadistiryhmiä. Irakin ISI liittoutui Syyriassa toimineen al-Nusra-järjestön, al-Qaidan liittolaisen kanssa.

Vapautunut al-Adnani löysi uuden tehtävän tässä liittoumassa.

Isis julisti rajat ylittävä islamilaisen valtion

Nykyisin Isisinä tunnettu jihadistijärjestö syntyi, kun Irakin islamilainen valtio vuonna 2013 lisäsi nimeensä sanan al-Sham, joka viittaa Suur-Syyriaan. Sanoista syntyi lyhenne Isis.

Irakissa se nujersi Irakin heikot asevoimat kerta toisensa jälkeen. Isis valtasi nopeasti laajan, miljoonien ihmisten asuttaman alueen. Järjestö otti haltuunsa kyliä, kaupunkeja, teitä, öljynjalostamoja, viljasiiloja, kaupallisia yrityksiä. Myös sotivassa Syyrian Isis eteni, valtasi monia kaupunkeja ja perusti päämajansa Raqqan kaupunkiin.

Maiden rajalla vartijat tapettiin tai ajettiin pakoon.

Kesäkuussa 2014 Isisin irakilainen johtaja Abu Bakr al-Bagdadi nousi Irakissa sijaitsevan Mosulin kaupungin moskeijan eteen juhlapuhetta varten. Hän julisti, että hänen johdollaan on perustettu islamilainen valtio, kalifaatti.

Uutisen välitti maailmalle al-Adnani. Nauhoitettu viesti teki hänestä hetkessä maailmankuulun – pahuuden äänen.

Al-Adnani kuului ilmeisesti niihin harvoihin, joilla oli suora yhteys johtaja al-Bagdadiin. Al-Adnani otettiin mukaan ylimpään sisäpiiriin Isisin shura-neuvostoon, joka päättää ideologiasta, strategiasta ja tärkeimmistä ratkaisuista.

Isisin ideologia on äärimmäinen. Se pitää vihollisenaan myös muslimeita, etenkin shiiamuslimeita, mutta myös kaikki sellaisia muslimeita, jotka eivät tue kalifaattia. Se oli liikaa jopa al-Qaidalle. Al-Qaida irtisanoutui Isisin toiminnasta, ja järjestöistä tuli kilpailijoita.

Isis terrorisoi hallitsemiaan alueita Irakissa ja Syyriassa. Se piti julkisia teloituksia, laittoi lapsia tappamaan, pudotti vastustajiaan katoilta.

Al-Adnani teki tästä kaikesta yllyttävää väkivaltapropagandaa. Hän johti Isisin kaikkia mediatoimintoja ja teki sen moderniin tapaan. Isis tuotti korkealaatuisia videoita, omaa aikakauslehteä, kiivaita palopuheita nettisivuille, vihaa lietsovia twiittejä.

Al-Adnani ei ollut perinteinen tiedottaja, joka olisi vastaillut puhelimessa toimittajien kyselyihin. Sen sijaan hän joukkoisti viestinnän sosiaaliseen mediaan tuhansille tukijoille, joiden kautta Isisin viesti levisi miljoonille ihmisille joka puolella maailmaa.

Tuloksena oli ennennäkemätön jihadistien joukkomuutto. Vuosina 2014–2015 Isisin riveihin taistelemaan matkusti noin 30 000 ihmistä ainakin 86 maasta, Suomestakin kymmeniä.

Reuters

Al-Adnani johtaa ”ulkomaisten operaatioiden yksikköä

Videoillaan ja muissa viesteissään al-Adnani kehotti jatkuvasti Isisin kannattajia tappamaan länsimaalaisia ja muita pakanoita kaikkialla. Tätä tehtävää toteuttamaan Isis perusti ”ulkomaisten operaatioiden” yksikön, jonka arabiankielinen nimi on Emni. Yksikköä alkoi johtaa Abu Mohamed Al-Adnani.

Yksikkö värvää ja kouluttaa terroristeja ja antaa näille käteistä iskujen toteuttamiseen. Al-Adnani ei välttämättä ollut se, joka suunnitteli iskuja, kohteita tai tekotapoja. Mutta tiedustelulähteiden ja kiinni jääneiden Isis-jäsenten mukaan al-Adnani oli se, joka värväsi ja lähetti terroristeja Turkkiin, Libanoniin, muualle Lähi-itään ja Eurooppaan.

Tämän uskotaan olleen al-Adnanin rooli myös Isisin pahimmissa terrori-iskuissa ulkomailla: Pariisissa viime marraskuussa, Brysselissä maaliskuussa ja Istanbulin lentokentällä kesäkuussa.

Satoja ihmisiä kuoli.

Isisin kalifaatti murenee, ja al-Adnani selittelee

Tämän vuoden toukokuussa Isis laittoi jakeluun al-Adnanin uusimman videon, puolituntisen palopuheen. Viesti oli uusi.

”Emme julistaneet pyhää sotaa puolustaaksemme, vapauttaaksemme tai hallitaksemme maata”, hän sanoi.

Se oli selittelyä. Juuri alueen hallinta oli ollut islamilaisen valtion ydin. Se erotti Isisin aiemmista jihadistiliikkeistä, ja oman valtion piti toteuttaa vanhat profetiat, joihin Isis vetosi.

Al-Adnani joutui selittelemään, koska kalifaatti mureni. Isis oli menettänyt suuren osan aiemmin hallitsemistaan alueista, huoltoreiteistään ja liiketoimistaan.

Syyriassa ja Irakissa Isisillä on vastassaan maiden asevoimat ja lukuisia muita aseryhmiä. Kahden vuoden ajan kansainvälinen liittouma on pommittanut Isisiä ilmasta. Yhdysvaltain johtamaan liittoumaan kuuluu myös monia Lähi-idän muslimimaita.

Tappioiden myötä myös vierastaistelijoiden virta Isisin riveihin on hiipunut. Monet Isisin todellisuuteen pettyneet ovat karanneet. Järjestö on jatkanut terrori-iskuja esimerkiksi Irakin Bagdadissa ja Turkissa, mutta sen kyky tehdä suuria iskuja Euroopassa on heikentynyt.

Kesän aikana Isis korostikin toisenlaista taktiikkaa, tietenkin al-Adnanin suulla. Hän yllytti tukijoita missä tahansa hyökkäämään vihollisten kimppuun millä keinolla tahansa. Pyrkimys on ollut lietsoa niin sanottuja yksinäisiä susia väkivallantekoihin, jotka Isis voi jälkikäteen ottaa nimiinsä. Tämäntyyppisestä teosta oli ilmeisesti kyse esimerkiksi Ranskan Nizzassa kesällä tehdyssä hyökkäyksessä.

Isis on kuitenkin heikoilla. Oli vertauskuvallista, että alusta asti mukana ollut al-Adnani tapettiin nyt, kun Isis järjestönä odottaa kuoliniskuaan.

Jihadistisen ideologian lopettaminen on eri asia. Samalla, kun Isis kertoi al-Adnanin kuolemasta, se viittasi häneen ”marttyyrinä” ja vannoi jatkavansa taistelua hänen nimeensä. Vihanlietsojasta tehtiin heti vihanlietsonnan väline.

Kirjoituksen lähteinä on käytetty näiden terrorismia tutkivien järjestöjen raportteja: The Soufan Group, Brookings Institute, Site Intelligence, Institute for the Study of War ja Jane’s Group.

Reuters

Terrorijärjestö Isis parissa minuutissa

Mikä on Isis, joka on kylvää tuhoa Syyriassa, Irakissa ja yhä laajemmin myös ympäri maailmaa? HSTV:n kooste kertoo järjestön synnyn.