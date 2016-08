Tytär: Kuolleeksi huhuttu Uzbekistanin presidentti voi toipua aivoverenvuodosta

Uzbekistanin diktaattori Islam Karimov, 78, voi toipua saamastaan aivoverenvuodosta, sanoi hänen tyttärensä Instagram-viestissä keskiviikkona.

”Olen varma, että sydämelliset hyvät ajatuksenne auttavat hänen toipumisessaan”, Lola Karimova-Tillyaeva kirjoitti kiittääkseen ihmisiä tuenosoituksista.

Karimova-Tillyaeva on Uzbekistanin Unesco-lähettiläs. Hän kertoi isänsä aivoverenvuodosta maanantaina iltapäivällä, kun hallitus oli sunnuntaina tiedottanut presidentin joutuneen sairaalaan.

Tilanne on ruokkinut arvailuja Karimovin kohtalosta. Maasta poistumaan joutunut, yleensä luotettava Fergana-uutistoimisto kertoi myöhään maanantai-iltana, että Karimov olisi kuollut. Hallitus kiisti uutisen tiistaina.

Torstaiksi suunnitellut Uzbekistanin itsenäisyyspäivän juhlallisuudet peruttiin Karimovin sairastumisen takia. Uzbekistan itsenäistyi Neuvostoliitosta 25 vuotta sitten.

Tarkastuksia Uzbekistanin rajoilla on kiristetty, ja radio Vapauden mukaan pääsyä pääkaupunki Taškentiin on kiristetty.

Valtiollinen televisio lähetti keskiviikkona kuitenkin ohjelmistoon kuuluvia viihdeohjelmia kuten elokuvia ja visailuja. Taškentin kaduilla oli rauhallista eikä tyypillistä enemmän turvallisuusjoukkoja, kertoi uutistoimisto Reuters.

Karimovia on pidetty yhtenä maailman kovaotteisimmista diktaattoreista. Hänen terveysongelmistaan on huhuttu vuosien saatossa, mutta aiemmin niitä ei ole virallisesti kommentoitu kuin korkeintaan kiistämällä.

Ajatushautomo International Crisis Groupin Keski-Aasian-johtaja Deirdre Tynan arvioi HS:lle tiistaina, että vallanvaihtoprosessin voi arvioida alkaneen.

Arvailut Karimovin seuraajasta alkoivatkin heti sairastumisuutisen jälkeen.

Karimov on johtanut entistä neuvostotasavaltaa koko sen itsenäisyyden ajan – ja jo sitä ennen. Karimov oli alueen kommunistijohtaja jo silloin, kun Uzbekistan oli vielä osa Neuvostoliittoa. Hän julisti Uzbekistanin itsenäiseksi elokuussa 1991 ja jatkoi uuden valtion presidenttinä.

Uzbekistanin viime päivien tapahtumia on seurattu maailmalla tarkkaan, koska 32 miljoonan asukkaan maa on keskeinen toimija Keski-Aasiassa, jonka vakaus on suurvalloille tärkeää.

Sen vuoksi länsikin on tehnyt yhteistyötä Karimovin kanssa, vaikka hän on ollut poikkeuksellisen julma jopa diktaattoriksi. Maan kansalaiset elävät köyhyydessä ja joutuvat säännöllisesti pakkotyöhön puuvillasadon keruuseen. Uzbekistan on lisäksi pahoin korruptoitunut, ja eliitti on satumaisen rikas.

Karimovin julmuus tuli maailman näkyviin toukokuussa 2005, kun Uzbekistanin joukot ampuivat mielenosoittajia Andijanissa. Virallisesti uhreja oli 187, mutta silminnäkijät ovat kertoneet useista sadoista.