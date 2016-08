Trumpilla dramaattinen vierailu ”raiskaajien ja rikollisten” Meksikoon – matkan jälkeen odotetaan linjapuhetta siirtolaisuudesta

Republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin toivoma julkisuuden määrä oli taattu, kun hän ilmoitti tapaavansa keskiviikkona Meksikossa maan presidentin Enrique Peña Nieton.

Tapaamisen vastakkainasettelu ei olisi juuri voinut olla poliittisesti räikeämpi, sillä Trump on kampanjansa aikana kerännyt pisteitä syyttämällä Meksikoa laittomista siirtolaisista ja heidän tuomista ongelmista. Trumpin mukaan meksikolaiset eivät ole amerikkalaisten ”ystäviä”.

I love the Mexican people, but Mexico is not our friend. They're killing us at the border and they're killing us on jobs and trade. FIGHT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2015

Trump on muun muassa pitänyt kiinni vaatimuksestaan, jonka mukaan Meksikon tulisi maksaa ja rakentaa muuri maiden väliselle rajalle. Trump on nimitellyt Yhdysvaltoihin tulevia meksikolaisia muun muassa huumekauppiaiksi ja raiskaajiksi.

”He lähettävät tänne ihmisiä, jotka tuovat meille ongelmat mukanaan. He tuovat huumeita, rikollisuutta ja raiskaajia. Oletan, että jotkut heistä ovat hyvä ihmisiä”, Trump totesi viime vuonna.

Trumpia ja hänen näkemyksiään ei ymmärrettävästi ole otettu kovin lämpimästi vastan Meksikossa. Presidentti Peña Nieto onkin verrannut Trumpia Hitleriin ja Mussoliniin. Peña Nieto on myös torpannut jyrkästi sen, että Meksiko rakentaisi ja kustantaisi Trumpin vaatiman raja-aidan.

From day one I said that I was going to build a great wall on the SOUTHERN BORDER, and much more. Stop illegal immigration. Watch Wednesday! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2016

Meksikon presidentin tapaamisen jälkeen Trumpilta odotetaan linjapuhetta siirtolaisuudesta torstain vastaisena yönä aamuyöstä Suomen aikaa.

Trumpin siirtolaisvastaisuudessa kyse ei ole ollut yksin meksikolaisista, sillä presidenttiehdokas on muun muassa ehdottanut maahantulokieltoa kaikille muslimeille ja vastustanut syyrialaispakolaisten vastaanottamista, koska pitää syyrialaisia mahdollisina terroristeina. Viime aikoina Trump on kuitenkin hieman pehmentänyt äärimmäisimpiä näkökantojaan.

Trump ei ole kohahduttanut yksin kärkevien mielipiteidensä vuoksi, vaan myös siksi, etteivät monet hänen väittämistään pidä paikkaansa. Esimerkiksi poliitikoiden sanomisten totuudenmukaisuutta seuraava Politifact nimesi Trumpin viime vuoden suurimmaksi valehtelijaksi. Politifactin selvitysten mukaan jopa 70 prosenttia Trumpin esittämistä väitteistä ovat enimmäkseen valheellisia tai täyttä puppua.

Politifactin mukaan esimerkiksi Trumpin toteamus mahdollisesta 30 miljoonasta Yhdysvalloissa laittomasti asuvasta siirtolaisesta ei saa tukea tutkimuksista. Yleisimmin on puhuttu 11 miljoonasta laittomasta maassaolijasta, jotka Trump on halunnut karkottaa.

”Meidän on löydettävä heidät, vaikka emme edes tiedä missä he ovat. Kukaan ei edes tiedä, onko luku 11 miljoonaa. Määrä voi olla 30 tai viisikin miljoonaa. Kukaan ei sitä tiedä”, Trump sanoi.