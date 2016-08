Istuvan presidentin voitto Gabonin vaaleissa sytytti väkivaltaisuudet – kotiseudulla äänestysvilkkaus alustavasti 99,9 prosenttia

Istuva presidentti Ali Bongo, 57, julistettiin viikonloppuna järjestettyjen vaalien voittajaksi Gabonissa, joka sijaitsee päiväntasaajalla Atlantin rannalla Afrikassa.

Bongo sai äänistä 49,80 prosenttia ja haastaja Jean Ping 48,23 prosenttia, vahvisti Gabonin sisäministeri keskiviikkona uutistoimistojen mukaan.

Noor Khamis / Reuters

Gabonilais-kiinalainen Ping, 73, oli ehtinyt jo julistautua voittajaksi kahden Pariisissa kouluttautuneen ehdokkaan mittelössä. Hän on toiminut aiemmin pitkäaikaisena ulkoministerinä, YK:n yleiskokouksen puheenjohtajana ja Afrikan unionin komission johtajana.

”Tämä on silmänlumetta”, Pingin puoluetoveri Paul Marie Gondjout kommentoi ääntenlaskennan tulosta Reutersille.

Tulos herätti levottomuuksia pääkaupungissa Librevillessä. Turvallisuusjoukot ampuivat kyynelkaasua ja tainnutuskranaatteja kohti mielenosoittajia, jotka pyrkivät kohti vaalilautakunnan toimistoa, kertoo AFP.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon pyysi tiistaina Bongoa ja Pingiä hillitsemään kannattajiaan.

Reuters kertoo, että opposition tietojen mukaan Ping oli saanut äänistä 59 prosenttia ja Bongo vain 38 prosenttia, kun vain yhden maakunnan äänet olivat laskematta.

Ping luultavasti valittaa tuloksesta, ja siinä tapauksessa hän keskittynee vaatimaan uutta ääntenlaskentaa Bongon kotimaakunnassa Haut-Ogoouessa. Siellä äänestysprosentti oli alustavien tulosten mukaan 99,9 prosenttia.

EU:n tarkkailijoiden mukaan vaalien ”järjestämisestä puuttui läpinäkyvyys”.

Jo vaalikampanjointi oli kitkerää. AFP:n mukaan oppositio muun muassa väitti, että Bongo olisi syntynyt Nigeriassa eikä voisi siksi edes pyrkiä presidentiksi. Bongo puolestaan sanoi, että Ping ajaa salaa kiinalaisten etuja.

Jos alustavat tulokset pitävät, Bongo voitti alle 5 600 äänen turvin. Gabonissa on noin 1,8 miljoonaa asukasta.

”On vaikeaa saada ihmiset hyväksymään nämä tulokset”, vaalilautakunnan jäsen sanoi AFP:lle. Hän halusi pysytellä nimettömänä aiheen arkaluonteisuuden takia.

”Emme ole ikinä nähneet tällaisia tuloksia, edes isän aikakaudella.”

Ali Bongon isä Omar Bongo johti Gabonia vuodet 1967–2009, kunnes kuoli 73-vuotiaana. Pojan voitto viime vaaleissa elokuussa 2009 johti laajoihin väkivaltaisuuksiin, eikä oppositio tunnustanut sitä.

Gabon on Ranskan entinen siirtomaa, joka on kärsinyt pahasti öljyn maailmanmarkkinahinnan laskusta. Öljyn ansiosta Gabonin bruttokansantuote asukasta kohden on Afrikan suurimpia, mutta siitä huolimatta kolmasosa kansasta elää köyhyysrajan alapuolella.

Likimain Suomen kokoinen Gabon on Afrikan kaupungistuneimpia maita. YK:n mukaan 87 prosenttia gabonilaisista asui kaupunkimaisella alueella vuonna 2014.