Theresa May antaa EU:n odottaa – HS listaa seitsemän syytä, miksi Britannian EU-ero etenee hitaasti

Lontoo

Britannian pääministeri Theresa May pohti keskiviikkona hallituksensa kanssa Britannian tulevan EU-eron eli brexitin strategiaa. Hallitus tapasi pääministerin maaseutuvirka-asunnolla Lontoon ulkopuolella. Kyseessä on ensimmäinen – ainakin julkisesti tiedossa oleva – uuden hallituksen brexit-neuvonpito sitten ministerien kesälomien.

May antoi jo tiistaina ymmärtää tiedottajansa välityksellä, että uutta kansanäänestystä Britannian EU-jäsenyydestä ei järjestetä. May ei aio myöskään aikaistaa parlamenttivaaleja brexitin takia.

”Brexit tarkoittaa brexitiä, ja me teemme siitä menestystarinan”, May ilmoitti keskiviikkona.

Britannian EU-ero neuvottelujen käynnistäminen on yksin Mayn käsissä. Pääministeri päättää, milloin hän ilmoittaa EU:n neuvostolle eli muille jäsenmaille brittein lähtöhaluista.

Britannian kansanäänestys päätyi EU-eron kannalle kesäkuun 23. päivä eli yli kaksi kuukautta sitten. May on sanonut jo aiemmin, että hän ei aio käynnistää neuvotteluja tämän vuoden puolella.

Muun muassa Ranskassa ja Saksassa on vaadittu ripeyttä brexit-prosessiin, jotta epävarmuus Euroopassa ei lisääntyisi.

Miksi Britannia vitkuttelee EU:sta lähdön kanssa?

1. Brittihallituksella ei ole brexit-strategiaa

Konservatiivipääministeri Theresa Mayn hallitus aloitti EU-eron valmistelemisen tyhjästä. Hänen edeltäjänsä David Cameron kampanjoi EU-jäsenyyden jatkon puolesta, mutta ei varautunut kansanäänestyksen kielteiseen päätökseen. Cameron erosi kansanäänestystuloksen selvittyä ja jätti seuraajalleen sotkujen siivoamisen.

Maylla ja hänen hallituksellaan on nyt todennäköisesti useita vuosia kestävä urakka edessä: Britannian EU-eron hoitaminen ja uuden roolin löytäminen Britannialle globaalissa maailmanjärjestyksessä.

2. Eroilmoitusta ei voi perua, joten hätiköinti ei kannata

Latinankielinen sananparsi kehoittaa festina lente eli kiiruhda hitaasti. Sen mukaan hoppu on hyväksi, mutta ei laadun kustannuksella. May hallituksineen on nyt saman pulman edessä.

Kun May käynnistää eroneuvottelut EU:n kanssa, eli aktivoi EU:n perussopimuksen artiklan 50, alkaa tikittää kello, joka mittaa kahden vuoden neuvotteluaikaa. Määräaikaa voidaan pidentää vain kaikkien 28 EU-maan yhteisellä suostumuksella. Siksi May ei voi lähteä neuvotteluihin ennen kuin hän on varma Britannian strategiasta ja toivelistasta.

Paineita lisää se, että Britannialla on neuvotteluissa vastassa 27 jäsenmaata eikä esimerkiksi vain EU-komissio. Kaikilla muilla jäsenmailla on omat näkemyksensä siitä, mihin brexitin edessä voi suostua.

Brexit-sopimus tulee hyväksyä jäsenmaiden määräenemmistöllä.

3. Muiden maiden mallit eivät tunnu briteistä mukavilta

Britannialle ei ole vielä selvää käsitystä siitä, minkälaisen suhteen se haluaisi EU:n kanssa tulevaisuudessa. Halutaanko pysyä yhteismarkkinoilla, vai tähdätäänkö kauppasopimukseen? Onko EU-maahanmuuton rajoittaminen todellakin Britannian tärkein tavoite?

Niin sanottu Norjan malli briteille tuskin kelpaa, koska siinä Britannian pitäisi hyväksyä EU-kansalaisten vapaa liikkuminen sekä maksaa yhteismarkkinoille pääsystä. Myös niin sanotussa Kanadan ja Sveitsin malleissa on puutteensa.

Maanantaina ryhmä poliittisia huippuasiantuntijoita esitti, että Britanniaa varten voitaisiin luoda aivan oma yhteistyömallinsa eli ”mannereurooppalainen kumppanuus” (continental partnership). Bruegel-ajatuspajan julkistama kirjoitus esittää Britannialle vapaakauppasopimusta tiiviimpää yhteistyömallia, joka palvelisi niin Britanniaa kuin unioniakin.

4. Niin paljon neuvoteltavaa, niin vähän aikaa

Britannian hallituksen brexit-päätöksiä mutkistaa myös se, että edessä ovat EU-eroneuvottelujen lisäksi monet muutkin neuvottelut.

Periaatteessa Britannian pitää sopia ensin EU-erostaan, ennen kuin se voi neuvotella EU:n kanssa tulevasta kauppasuhteestaan. Tämän lisäksi Britannian pitää neuvotella uudestaan suhteensa Maailman kauppajärjestö WTO:n sekä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Neuvottelut kolmansien osapuolten kanssa eivät voi kuitenkaan virallisesti alkaa, ennen kuin Britannia on lakannut olemasta EU-maa. Centre for European Reform -ajatuspajan johtaja Charles Grant laski heinäkuun lopussa, että briteillä on edessä peräti kuudet vaikeat neuvottelut eri tahoille.

5. Parlamentille tulee kiire säätää tuhansia lakeja

Britannian hallituksen brexit-urakka ei piile vain neuvotteluissa muiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Kun Britannia lakkaa olemasta EU-maa, raukevat samalla tuhannet lait, jotka ovat Britanniassa voimassa juuri EU-jäsenyyden kautta.

Brittiparlamentin alahuoneella on edessä lainsäädännöllinen jättiurakka, kun lait pitää saattaa brexitin jälkeiseen aikaan. Lainsäädäntötyötä ei voi vielä aloittaa, mutta taustalla on alkanut valmistelutyö.

Ensimmäinen tehtävä on kartoittaa kaikki ne alueet, jonne EU-lait ja -sopimukset ulottuvat.

6. Hallituksella on pulaa kyvykkäistä virkamiehistä

Kansanäänestyksen brexit-päätös tuli poliittiselle johdolle yllätyksenä. Uusi tilanne vaatii asiantuntijoita ja virkamiehiä aloille, joille Britannian ei ole ennen tarvinnut yksin panostaa.

Yksi tällainen sektori on kauppaneuvottelut, jotka on hoidettu tähän asti Britanniankin puolesta EU:sta käsin.

The Sunday Times -lehti raportoi heinäkuussa, että brexitistä vastaava ministeri David Davis on saanut värvättyä vasta puolet tarvitsemastaan 250 hengen vahvuisesta henkilökunnastaan. Ulkomaankauppaministeri Liam Fox oli onnistunut haalimaan kasaan vasta satakunta tarvitsemastaan tuhannesta asiantuntijasta.

Ministeriöt eivät ole raportoineet, kuinka rekrytointi on edennyt elokuun aikana.

7. EU-ero on paljon kuviteltua vaikeampaa

EU-eron kannattajat kampanjoivat ennen kansanäänestystä yksinkertaisilla iskulauseilla kuten ”Otetaan ohjat omiin käsiimme!”. Kampanjoissa brexit esitettiin lähes pelkkänä ilmoitusasiana ja kansanäänestyspäivä 23. kesäkuuta ”Britannian itsenäisyyspäivänä”. Käytäntö on paljon monimutkaisempi.

Brexit muuttaa yhteistyötä muun muassa ulko- ja turvallisuusasioissa sekä tiedemaailmassa. Britannian maanviljelijät menettävät EU-tukensa ja köyhät alueet aluetukensa. Iso osa Britannian kuluttajasuojalainsäädännöstä tulee EU:sta.

Lontoon Cityn merkitys voi heikentyä, jos finanssipalveluja ei saa enää kaupata vapaasti EU:n alueella.