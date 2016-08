Mitä Trump on sanonut siirtolaisista?

Luvattomien siirtolaisten vastustaminen on ollut koko Donald Trumpin presidentinvaalikampanjan keskeinen teema. Viime aikoina hän on kuitenkin puhunut asiasta välillä itsensä kanssa ristiin.

Ilmoittautuessaan presidentinvaalikisaan kesäkuussa 2015 Trump sanoi näin:

”Kun Meksiko lähettää tänne väkeään, se ei lähetä parhaitaan. Se ei lähetä teidän kaltaisianne. Se lähettää ihmisiä, joilla on paljon ongelmia, ja he tuovat nuo ongelmat mukanaan. He tuovat huumeita. He tuovat rikoksia. He ovat raiskaajia. Ja jotkut, oletan, ovat hyviä ihmisiä.”

”Rakennan suuren, suuren muurin”, Trump sanoi ja lupasi, että Meksiko joutuu maksamaan muurin rakentamisen.

Viime syksyn esivaaliväittelyissä ja haastatteluissa Trump vaati, että Yhdysvallat muodostaisi ”karkotusjoukot”, joiden avulla kaikki 11,3 miljoonaa luvatonta siirtolaista heitettäisiin maasta.

Viime joulukuussa San Bernardinon terrori-iskun jälkeen Trump sanoi, että kaikille muslimeille on annettava porttikielto Yhdysvaltoihin. Myöhemmin hän sanoi, että maahantulo pitäisi estää kaikilta niiltä, joiden lähtömaassa on terrorismia.

Trump vaati myös, että lakeja muutetaan niin, etteivät kaikki Yhdysvalloissa syntyneet lapset enää saa automaattisesti kansalaisuutta.

Elokuun puolivälissä Trump vaati kaikille maahanmuuttajille ”äärimmäisiä ennakkotarkastuksia”.

”Meidän pitäisi päästää maahan vain niitä, jotka jakavat arvomme ja kunnioittavat kansaamme”, Trump sanoi.

Viime viikon alussa Trump näytti lieventävän kantojaan ja lähestyi presidentti Barack Obaman politiikkaa, joka keskittyy rikoksista tuomittujen siirtolaisten karkotukseen.

Uutiskanava Foxin haastattelussa Trump sanoi, että ”kaikki haluavat pahiksista eroon”, mutta kauan maassa olleiden, työssä käyvien luvattomien siirtolaisten kanssa ”voidaan tehdä yhteistyötä”.

”[Mielipiteiden] lieventymistä voi toki olla”, Trump sanoi tuolloin.

Keskiviikon puheessaan Trump keskittyi rikoksia tehneisiin siirtolaisiin ja lupasi karkottaa nämä kaikki heti. Sen sijaan kaikkien siirtolaisten karkottamisesta Trump ei enää puhunut.