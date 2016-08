Kööpenhaminassa ammuttu kahta poliisia ja yhtä siviiliä – poliisi käynnisti laajan operaation

Kaksi poliisia ja yksi siviili on loukkaantunut Kööpenhaminassa tapahtuneessa tulituksessa.

Tapahtumat alkoivat myöhään keskiviikkoiltana, kun poliisi sai hälytyksen siitä, että joku on avannut tulen Christianiassa, kertoo SVT.

Hieman puoli yhden jälkeen Tanskan aikaa poliisi tiedotti, että ainakin kolmea ihmistä on ammuttu. Kaksi heistä on poliiseja, joista toinen on saanut osuman päähänsä ja toinen jalkaansa. Lisäksi yhtä siviiliä oli ammuttu reiteen.

Toisen poliisin vammat ovat tiettävästi hengenvaaralliset.

Tapahtumat johtivat laajaan poliisioperaatioon, jossa etsitään ampumisesta epäiltyä.

”Tiedämme, kuka tekijä on, ja jahtaamme häntä koko kaupungissa”, kertoi poliisijohtaja Thorkild Fogde hieman kahden jälkeen yöllä paikallista aikaa.

Hänen mukaansa poliisi on kutsunut paikalle lisäjoukkoja ja varoittanut myös Ruotsia siitä, että tekijä saattaa poistua maasta.

Lisäksi Kööpenhaminan ja Malmön välinen rautatieliikenne oli jonkin aikaa poikki operaation vuoksi.