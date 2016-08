SpaceX:n avaruusraketti räjähti laukaisualustalla Floridassa – ei loukkaantuneita

Yksityisen SpaceX-yhtiön miehittämätön avaruusraketti räjähti laukaisualustallaan Cape Canaveralissa Floridassa keskiviikkona, kertovat yhdysvaltalaiset tiedotusvälineet uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Tavallisen ohjeistuksen mukaisesti laukaisualustalla ei ollut ketään, eikä kukaan loukkaantunut”, SpaceX kertoi tiedotteessa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Räjähdys tuhosi raketin ja lastin. Se sattui aamuyhdeksältä paikallista aikaa eli iltapäiväneljältä Suomen aikaa.

Tapahtuneen syy ei ollut heti selvä. SpaceX puhui anomaliasta eli jonkinlaisesta poikkeavasta tekijästä laukaisualustalla.

Paikalta nousi suuri musta savupilvi. Ihmiset kertoivat sosiaalisessa mediassa, että räjähdus vavisutti taloja kilometrien päässä.

Uutistoimisto AP:n mukaan räjähdyksiä tapahtui monta useiden minuuttien aikana.

Onnettomuushetkellä oli käynnissä Falcon 9 -raketin laukaisua edeltävä testi. Raketin oli määrä kuljettaa satelliitti avaruuteen tulevana viikonloppuna.

SpaceX-yhtiötä johtaa liikemies Elon Musk, joka tunnetaan myös verkkomaksujärjestelmä PayPalin ja sähköautoyhtiö Teslan taustalta. Hän perusti SpaceX:n vuonna 2002 tehdäkseen avaruusteknologiasta aiempaa halvempaa ja mahdollistaakseen matkat Marsiin. SpaceX on muun muassa kuljettanut rahtia kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle.

SpaceX suunnittelee lähettävänsä miehittämättömän lennon Marsiin vuonna 2018 ja miehitetyn lennon aikaisintaan vuonna 2024.

Wow, SpaceX rocket just blew up on pad. Shook our whole bldg. pic.twitter.com/PMxZA4v4IV