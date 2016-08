Saksassa tekeillä ”käenpoikasten laki”: syrjähypyn tehnyt äiti voidaan velvoittaa paljastamaan lapsen isä

Saksan hallitus ajaa uutta isyyslakia, joka tietyissä tapauksissa velvoittaisi äidin kertomaan, kenen kanssa hän on ollut sukupuoliyhteydessä lapsensa hedelmöitymisen aikoihin.

Saksassa laki tunnetaan ”käenpoikasten lakina”. Käenpoikasilla (Kuckuckskinder) viitataan lapsiin, joiden biologinen isä on joku muu kuin hänen oletettu isänsä.

Tyypillisesti kyse on avioliitossa syntyneestä lapsesta, jossa aviomies luulee olevansa lapsen isä (ja lapsi luulee miestä isäkseen), vaikka kyse on jonkun toisen miehen lapsesta. Saksalaisarvioiden mukaan tällaisia tapauksia on ehkä kaksi prosenttia kaikista isä-lapsi -suhteista, kertoo saksalaislehti Der Spiegel.

Lakiesitys hyväksyttiin keskiviikkona. ”Näennäisen isän oikeus saada äidiltä tietoa kirjataan selvällä tavalla lakiin”, oikeusministeri Heiko Maas perusteli oikeusministeriön mukaan.

Jos miehen isyys kumotaan, lapsen äidillä olisi lain mukana velvollisuus kertoa, kuka lapsen oikea isä hänen tietojensa mukaan on. Näin ”väärän isän” olisi mahdollista vaatia biologiselta isältä taannehtivasti korvauksia siitä, että on elättänyt lasta.

Saksan oikeusministeriön lakiesitystä esittelevästä asiakirjasta ei käy ilmi, miten äiti käytännössä velvoitetaan paljastamaan lapsen oikea isä, mikäli hän ei niin halua tehdä.

Suomessa vastaavaa velvoitetta ei lakiin sisälly, eikä sellaista ole HS:n haastattelemien viranomaislähteiden mukaan edes harkittu. Lapsen isästä kertominen on toisin sanoen äidin vapaassa harkinnassa. Isyyslakia uusittiin Suomessa vastikään.

Suomessa isyyden osoittautuminen vääräksi on ilmeisesti varsin harvinaista. Näin voi päätellä käräjäoikeuksissa hyväksytyistä isyyden kumoamiskanteista. Näitä tilastoitiin aikavälillä 2004–2013 enimmillään 73 kappaletta vuodessa, käy ilmi hallituksen lakiesityksestä vuodelta 2014.