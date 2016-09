Mahdollinen läpimurto Alzheimerin hoidossa – vasta-aine lievensi potilaiden oireita

Kansainvälinen tutkijaryhmä on onnistunut ottamaan edistysaskeleen Alzheimerin taudin hoidossa. Tutkijoiden käyttämä vasta-aine puhdisti taudin alkuvaiheessa olevien potilaiden aivoja sinne kertyneestä amyloidi-valkuaisaineesta ja hidasti sairauden etenemistä.

Tutkijaryhmä on julkaissut tutkimustulokset Nature-lehden artikkelissa.

Alzheimerin tautia tutkineelle Juha Rinteelle tulokset eivät ole uusia.

”Tietoja on esitetty jo aikaisemmin seminaareissa, mutta nyt ne on saatu julkaisumuotoon. Julkaisijana on erittäin arvostettu tiedelehti, eli tutkimus on käynyt läpi vaativan tarkastelun”, Turun yliopiston professori Rinne sanoo.

Rinne ei vielä uskalla sanoa, onko kyseessä varsinainen läpimurto Alzheimerin hoidossa. Hänen mukaansa tarvitaan vielä laajempi potilasjoukko ja pidempi tutkimus.

”Tulokset ovat vasta alustavia mutta silti rohkaisevia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun on löydetty Alzheimerin taudin kulkuun vaikuttava hoito, joka tehoaa myös oireisiin.”

Kokeessa Alzheimer-potilaille annettu lääke on nimeltään Aducanumab, ja sen on valmistanut Biogen-yhtiö. Vasta-aine on peräisin Alzheimeria sairastamattomien vanhusten verestä saaduista immuunisoluista.

Tutkimukseen osallistui 165 sairastunutta, joiden oireet olivat vielä lieviä. Osalle heistä annettiin Aducanumabia pistoksina kuukausittain, toiset saivat lumelääkitystä.

Uudella lääkkeellä oli myös haittavaikutuksia. Se aiheutti osalle tutkituista aivoturvotusta tai päänsärkyjä.

Vuoden kestäneen kokeen jälkeen lääkettä saaneiden aivot kuvattiin. Lisäksi heille tehtiin testejä, jotka mittasivat muistia ja muuta tiedollista toimintaa.

”Tutkijat havaitsivat, että aivojen amyloidi oli vähentynyt ja muisti ja muut tiedolliset toiminnot olivat parantuneet”, Rinne kertoo.

Amyloidi on valkuaisainetta, joka kertyy aivoihin aluksi liukoisena ja myöhemmin se kasautuu plakeiksi. Kasautumisen on ajateltu olevan keskeistä Alzheimerin taudin puhkeamisessa.

”Amyloidi häiritsee hermosolujen toimintaa ja niiden välistä viestintää. Lopulta potilaan hermoverkko rapistuu.”