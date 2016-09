Uudessa-Seelannissa voimakas maanjäristys – rannalla asuvia kehotettiin pakenemaan

Uutta-Seelantia on ravistellut maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 7,1, kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus uutistoimistojen AFP:n ja Reutersin mukaan.

Tietoa mahdollisista henkilövahingoista tai aineellisista tuhoista ei heti ollut. Valtiollisen radiokanavan Radio New Zealandin mukaan järistys aiheutti väliaikaisia sähkökatkoja.

Ihmiset kuvailivat järistystä epäsäännölliseksi huojunnaksi tai matalan jyrinän seuraamaksi tärähtelyksi, kertoo Radio New Zealand.

Järistyskeskus oli suhteellisen lähellä pintaa, muutaman kymmenen kilometrin syvyydessä. Se osui merelle 130 kilometrin päähän Te Araroasta, joka sijaitsee Uuden-Seelannin pohjoissaaren koilliskulmassa.

Järistys sattui ennen aamuviittä perjantaina paikallista aikaa eli ennen iltakahdeksaa torstaina Suomen aikaa.

Viranomaiset kehottivat pohjoissaaren itärannalla ja eteläsaaren pohjoisosissa rannalla asuvia hakeutumaan korkeammalle paikalle ja ottamaan radion mukaansa. Varoitusalueella sijaitsee Uuden-Seelannin suurin kaupunki, noin 1,5 miljoonan asukkaan Auckland.

Ihmisiä ohjeistettiin liikkumaan autojen sijaan kävellen tai pyöräillen ruuhkautumisen välttämiseksi.

Vuonna 2011 eteläsaarelle Christchurchin kaupungin liepeille osui maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 6,3 ja tappoi 185 ihmistä. Se oli Uuden-Seelannin historian toiseksi tuhoisin maanjäristys.

Vuonna 1931 pohjoissaarella sattui maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 7,8 ja tappoi 256 ihmistä.

There is a potential tsunami threat for New Zealand following the 7m earthquake near Te Araroa at 4.38NZ time today. #eqnz