Palomies kyllästyi autopaloihin ja alkoi pelätä käsikranaatteja Malmössä – ”Ihan kuin tämä ei loppuisi koskaan”

Malmö. ”Ihan kuin tämä ei loppuisi koskaan”, Jimmy Silfverberg huokaa.

Hän nousee hinausautostaan karun kerrostalokorttelin pihalla Malmön Söderkullassa. Keskellä parkkipaikkaa odottaa valkoinen pieni BMW, sisältä karrelle palanut ja täysin tuhkassa.

Samanlainen näky, usein vielä pahempi, on ollut hinausautokuski Silfverbergiä vastassa liki joka työvuorolla viime viikkoina, kun epäiltyjen tuhopolttojen aalto on ravistellut Malmötä.

Juuri hiljan työvuorolle osui keikka, jossa poltettu auto oli vahingoittanut kuutta muuta.

”Ei tässä ole mitään järkeä. Tämä satuttaa kaikkia meitä, kun vakuutusten hinnat nousevat”, Silverberg sanoo.

Jacob Crawfurd

Poliisi Malmössä tilastoi yksin elokuussa 78 ilmoitusta autopaloista.

Määrä on yli kaksinkertainen verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Kiivaimmalla viikolla epäiltyjä tuhopolttoja oli 46 kappaletta.

Aivan viime päivinä tahti on hidastunut. Äkillinen piikki paloissa ehti silti soittaa hälytyskelloja Ruotsissa: Hallitus riensi kertomaan kiristyvistä rangaistuksista. Mediat ryhtyivät analysoimaan eriytyneiden lähiöiden sosiaalisia ongelmia. Malmö nousi jälleen kerran otsikoihin synkkänä ja eriytyneenä kaupunkina, jossa rikollisuus on osa arkea.

Ja joillakin malmölaisilla – kuten palomies Kaj Engelkellä – vain paloi lopullisesti pinna.

”Tämä vie niin paljon energiaani ja kollegojeni energiaa”, hän sanoo avattuaan oven kotonaan Kulladalissa.

Uutinen jatkuu kuvan jälkeen.

Jacob Crawfurd

Engelken asunnon parvekkeelta kaartuu näköala yli kaupungin. Tuolla on Rosengårdin betonilähiö, jonka kaduilla on palanut eniten kesällä.

Tuolla taas Söderkulla, jossa Silfverberg siivoaa autonjämiä.

Engelke kertoo, että hänen työvuoroillaan autopaloja on ollut yhtä yötä lukuun ottamatta joka päivä elokuussa. Nyt hän on niin kyllästynyt menoon Malmössa, että hakee töitä Linköpingistä, missä myös perhe olisi lähellä.

”Ei töitä olisi liikaa, jos kyse olisi oikeista hälytyksistä, joissa pelastetaan ihmishenkiä. Mutta tämähän on kuin sotaa, käsikranaatteja ja autopaloja”, hän sanoo arjesta Malmössa.

Jääkaapin ovessa kirje kiittää palomiestä rohkeudesta.

Se tuli lukijalta, kun Engelke purki hiljattain turhautumistaan autojen polttajiin paikallisen Sydsvenskanin sivuilla. Hän moitti näitä palomiesten kuormittamisesta ja käski tekijöitä ottamaan vastuun teoistansa sen sijaan, että he syyttäisivät yhteiskuntaa oloistansa.

Engelke itse on kotoisin huono-osaiselta alueelta. Isä oli alkoholisoitunut ja rikollinen. Lapsuus oli vaikea. ”Kieltäydyn silti syyttämästä muita, jos teen huonoja valintoja”, hän sanoo ja viittaa tekijöihin, joiden tekoja on tulkittu ilmentymänä huono-osaisuudesta.

Tämän kesän palopiikki on herättänyt huomiota ja huolta. Malmössä ollaan silti kaukana pahimpien palovuosien 2008–2009 tunnelmista.

Tuolloin Rosengårdin lähiössä mellakoitiin laajasti ja autoja poltettiin selvästi enemmän kuin tänä vuonna.

Engelke oli Rosengårdin mellakoiden aikaan juuri aloittanut toimessaan. Hän muistaa, kuinka palomiehien piti mennä palopaikoille mellakkavarusteissa.

Nyt ero on, ettei vastaavia laajoja levottomuuksia ole, ja paloja on useilla alueilla kaupungissa.

”Nyt meitä ei heitetä kivillä yhtä lailla kuin silloin, mutta toisaalta nykyisin riskinä on, että autoissa säilytetään käsikranaatteja, sillä niitä on paljon Malmön rikollispiireissä”, Engelke sanoo.

Hänelle itselleen ei ole koskaan tapahtunut mitään kovin pahaa töissä.

On häntä kohti silti heitetty niin katukiviä kuin lasipullokin.

Häntä on myös uhkailtu töissä.

Palomiehillä on usein poliisisaattue mukana tietyillä alueilla.

”Toiminta on organisoidumpaa ja erilaista kuin aiemmin. Meidät saatetaan esimerkiksi houkutella paikalle tahallaan ja sitten saartaa.”

Uutiset Malmöstä ovat viime vuosina olleet pitkästi juuri samaa sävyä kuin Engelken kokemukset – mustanpuhuvia.

Kun kyse ei ole autopaloista, on Malmö otsikoissa ampuma-aserikosten, jengiväkivallan tai korkean työttömyyden ja yleisen sosiaalisen pahoinvoinnin takia.

Monen silmissä – myös Suomessa – Malmöstä ja sen eriytyneimmistä lähiöistä on tullut kuin esimerkki maahanmuuttajien kotouttamisen ongelmista. Väestöstä noin kolmannes on syntynyt ulkomailla.

Rosengårdissa, Malmön huonomaineisimpiin kuuluvassa lähiössä, vastaan ottaa mies, jonka mielestä ongelma on sekin, minkälaisen käsityksen media luo kaupungista.

”Ymmärrän uutisarvon paloissa, mutta kokonaiskuva on paljon laajempi”, sanoo Paul Noble, joka vastaa Malmön kaupungilla Rosengårdin kattavan itäisen alueen kehittämisestä.

Hän ei ei haluaisi puhua lainkaan kesän paloista.

Sen sijaan hän viittilöi konttorinsa pihalla kerrostalolähiön horisonttiin.

Tuolla kunnostetaan asuntoja isolla rahalla.

Viereisen tontin ostarilla suuri kuntosaliketju on avaamassa jättimäisen salin. Alue kiinnostaa sijoittajia, Noble toteaa.

Hän haluaa myös muistuttaa, että sekä palojen että kaikkien poliisille ilmoitettujen rikosten määrä Malmössä on vähentynyt nyt useita vuosia.

Ja siitä, että toimeentulotuen saajien määrä hänen omalla alueellaan on jatkuvan kasvun vuosien jälkeen kääntynyt ensikertaa hiukan laskuun.

Malmön kaupunki puolestaan viestitti hiljan, että peruskoulun päättötulokset olivat kaupungissa paremmat kuin koskaan aiemmin viime vuosien uusista turvapaikanhakijoista huolimatta.

”Mietin, miten asukkaat voivat, kun he näkevät nämä otsikot. He tulevat kertomaan meille, että meiltä otetaan mahdollisuus olla ylpeä alueestamme, kun otsikoita tehdään vain kaaoksesta ja paloista, vaikka me viihdymme hyvin”, Noble sanoo.

Muutaman kilometrin päässä Rosengårdista Jimmy Silfverbergin hinausurakka alkaa olla lopussa.

Naapurit tarkkailevat työtä uteliaina. Mitä he ajattelevat savunsekaisesta kesästä ja elämästä Malmössä?

Eläköitynyt opettaja Viveka Carlquist sättii tuohtuneena autonpolttajia.

Ei hän silti ole kovin huolissaan, ei edes aivan vieressä seisovan oman autonsa puolesta. Kotikaupungissa on hänen mielestään edelleen varsin hyvä ja pääosin rauhallista asua.

”Malmö on ihana kaupunki!” Carlquist julistaa.

Uutinen jatkuu kuvan jälkeen.

Jacob Crawfurd

Vieressä vastaan tulee nuori äiti Bu Say Bu Say parivuotiaan tyttärensä Melissan kanssa.

Siivousfirmassa työskentelevälle Bu Saylle Malmö on edustanut rauhattoman sotatantereen sijaan turvaa sen jälkeen, kun hän pakeni levottomuuksia kotimaastaan Myanmarista, entisestä Burmasta.

Palouutiset eivät nyt tunnu mukavilta. Omassa pihassa lähistöllä paloi juuri muutamia päivä sitten ja kaksi huppupäistä nuorta pakeni nopeasti paikalta, Bu Say kertoo.

”Olen viihtynyt täällä todella hyvin, mutta nyt olen toki hiukan huolissani lapseni tulevaisuudesta.”

Taustalla mielenosoitusta ja ryhmän painostusta

Malmön poliisi on viime päivinä ottanut kiinni viisi kesän tuhopoltoista epäiltyä.

Useilla tekijöistä on yhteyksiä Malmössä jo pidempään ongelmia aiheuttaneisiin rikollisiin verkostoihin, sanoo poliisin tutkimustyöstä vastaava johtaja Andy Roberts.

”Nämä ovat nuoria, jotka ovat menettäneet otteen elämästään ja osoittavat mieltään.”

Kiinni otetut ovat noin 20–30-vuotiaita, kotoisin Malmön huono-osaisista lähiöistä ja useimmat poliisille ennestään tuttuja. Taustallaan heillä on niin ampumistapauksia kuin räjäytyksiä.

Poliisi epäilee, että joitakin tekijöistä on painostettu tuhopolttoihin tai he ovat halunneet osoittaa polttojen avulla kuuluvansa joukkoon.

Kriminologian professori Jerzy Sarnecki Tukholman yliopistosta katsoo, että tuhopolttojen taustalla ovat laajemmin katsottuna heikko-osaisten alueiden ongelmat.

Nuoret, joilla ei ole valtaa, osoittavat voimaansa käytettävissä olevilla keinoilla.

Lisäksi kyse on jännityksen hausta.

”He haluavat osoittaa tyytymättömyyttään ja mieltään yhteiskunnalle. Sitä pidetään coolina, se on kiellettyä ja palojen tiedetään aiheuttavan voimakkaita reaktioita”, Sarnecki sanoo.

Lisäksi joukossa on luultavasti vakuutuspetoksia, hän lisää.

Autopalot ja muu myös rikollisuus Malmössä ovat jälleen herättäneet myös keskustelun maahanmuuttajien kotoutumisen ongelmista. Teot keskittyvät alueille, jotka ovat hyvin maahanmuuttajavaltaisia.

Sarnecki on tutkinut maahanmuuttajataustaisten rikollisuutta yleisesti Ruotsissa. Hän muistuttaa, että keskustelussa maahanmuuton ja rikollisuuden yhteydestä kannattaa muistaa, että rikosten määrä on yleisesti katsottuna vähentynyt viime vuosina niin Ruotsissa kuin Malmössä. Samaan aikaan maahanmuuttajien osuus väestöstä on kasvanut huomattavasti.

Malmössä kaiken poliisille ilmoitetun rikollisuuden määrä on vähentynyt vuodesta 2009 alkaen jatkuvasti. Se on nyt alimmalla tasolla yli 20 vuoteen.

Myös autopalojen määrä on kaukana huippuvuosista.

Poliisin Andy Roberts toteaa, että kehitys rikollisuudessa on myönteinen. Silti on muistettava, että erityisesti joillakin huono-osaisimmilla alueilla myös ilmoitushalukkuus on voinut vähentyä.