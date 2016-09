Uzbekistan: Itsevaltias Islam Karimov elää, mutta hänen tilansa on kriittinen

Elossa, kuollut vai peräti jo haudattu? Keskiaasialaisessa Uzbekistanissa on viikon varrella huhuttu yhtä ja toista maan presidentin Islam Karimovin tilasta. Nyt virallinen tieto on, että kuolema on lähellä.

”Kansalaiset. Raskain sydämin joudumme ilmoittamaan, että presidenttimme terveydentila heikkeni eilen jyrkästi. Lääkäreiden mukaan hän on kriittisessä tilassa”, hallitus tiedotti perjantaina. Tieto julkaistiin hallituksen nettisivuilla, kertoo uutistoimisto AFP.

Karimovin tilaa seurataan tarkkaan ulkomailla, sillä 32 miljoonan asukkaan Uzbekistan on keskeinen toimija Keski-Aasiassa. Sen vakaus on tärkeä asia muun muassa Venäjälle, Kiinalle ja Yhdysvalloille.

Keski-Aasian maiden merkitys johtuu niiden sijainnista, luonnonvaroista ja väkivaltaisten islamistiryhmien pelosta, tiivisti HS:n pääkirjoitus 31.8.

78-vuotiaan diktaattorin kerrottiin sunnuntaina joutuneen sairaalaan aivoverenvuodon vuoksi.

Oppositiolähteiden mukaan hautajaisvalmistelut ovat jo täydessä käynnissä presidentin kotikaupungissa Samarkandissa. Tämä näkyy muun muassa tiesulkuina ja katujen siivoamisena.

Presidentin voinnin huononemisesta kertoo myös se, että naapurimaan Kazakstanin presidentti Nursultan Nazarbajev suunnittelee uutistoimisto Reutersin mukaan äkillistä matkaa Uzbekistaniin.

Islam Karimov on Uzbekistanin ensimmäinen ja ainoa hallitsija sitten Neuvostoliiton hajoamisen ja itsenäistymisen. Jo neuvostoaikana valtaan nousseen johtajan ote on ollut rautainen, suorastaan julma.

Hänen hallintoaan on syytetty muun muassa ihmisoikeusrikkomuksista, kidutuksesta ja pakkotyön teettämisestä puuvillateollisuudessa.

Vakavin syytös koskee Andijanin kaupungissa tapahtunutta mielenosoitusta, jossa hallituksen joukkojen sanottiin tappaneen satoja ihmisiä.

Kuolemaa seuraava hämmennys on sitäkin suurempi, sillä iäkäs itsevaltias ei ole nimennyt itselleen ketään selkeätä seuraajaa.

Uzbekistanissa johtajan valitsevat eri maakuntien klaanit.