Samsung vetää uutuuspuhelimensa takaisin – saattaa räjähtää

Samsung on keskeyttänyt uutuuspuhelimensa Note 7:n myynnin akkuongelmien vuoksi. Yhtiö vetää laitteen markkinoilta, koska sen akku saattoi ladattaessa räjähtää tai syttyä palamaan.

Galaxy Note 7 on jo Suomessa ennakkomyynnissä. Kauppoihin sen piti tulla parin viikon kuluttua, kertoo Samsungin viestinnästä vastaava Lasse Pulkkinen.

Samsung lupaa korvata laitteet uusilla puhelimilla, ja Pulkkisen mukaan Suomessa puhelimen jo varanneet ja maksaneet kuluttajat saavat rahansa takaisin.

Maailmalla Note 7 julkistettiin 19. elokuuta, ja se ehti myyntiin kymmenessä maassa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Laitteita on Reutersin mukaan myyty noin 2,5 miljoona kappaletta. Korealainen uutistoimisto Yonhap on CNN:n mukaan kertonut, että akku on syttynyt ainakin viidessä laitteessa. Tapaukset ovat eri puolilta maailmaa.

Laite vedetään myynnistä kaikkialla muualla paitsi Kiinassa, jossa puhelimessa on erilainen akku kuin muissa maissa.