Tutkimus varoittaa: 2,6 miljardia ihmistä asuu zikaviruksen mahdollisilla leviämisalueilla

Fakta Oireita vain osalle Muun muassa sikiöiden kehitykseen ilmeisesti vaikuttava zikavirus on levinnyt jo yli 65:een maahan. Valtaosa tartunnan saaneista on oireettomia. Virusta levittävät pääasiassa keltakuumehyttyset, mutta myös tiikerihyttyset.

Zikavirus saattaa levitä moniin uusiin Afrikan ja Aasian maihin, kertoo tuore tutkimus.

Väkiluvultaan suurimmat näistä maista ovat Intia, Kiina, Indonesia, Nigeria, Pakistan ja Bangladesh. Viruksen mahdollisilla leviämisalueilla asuu 2,6 miljardia ihmistä.

Näillä alueilla on sopivat ilmasto-olosuhteet ja virusta levittäviä hyttysiä. Tutkijat käyttivät myös tietoja lentomatkailusta ennustetta laatiessaan.

Viruksen leviämiseen vaikuttaa kuitenkin olennaisesti se, onko ihmisillä entuudestaan immuniteettia hyttysten levittämille sairauksille.

Zikavirusta on aiemmin esiintynyt Afrikassa ja Aasiassa, mutta on epäselvää, riittääkö se muodostamaan väestölle immuniteetin tautia vastaan.

Tutkimus viruksen mahdollisesta leviämisestä julkaistiin lääketieteellisessä The Lancet Infectious Diseases -lehdessä.

Zikavirus tavattiin ensi kerran Afrikassa jo vuonna 1947. Pitkään sitä pidettiin kuitenkin suhteellisen harmittomana tautina.

Vuoden 2013 jälkeen tauti on levinnyt Amerikkojen mantereella ja Tyynellämerellä, jossa sen on epäilty aiheuttavan sikiön pienipäisyyttä eli mikrokefaliaa. Se voi aiheuttaa aikuisilla myös harvinaista ääreishermostoa vaurioittavaa Guillain-Barrén oireyhtymää.

Virusta on kahta tyyppiä, afrikkalaista ja aasialaista. Toistaiseksi tutkijat eivät tiedä, muodostaako toisen sairastaminen suojan toista vastaan. Amerikoissa leviää viruksen aasialainen kanta, jonka epäillään muuntuneen matkalla.

Zikavirusta levittää pääasiassa keltakuumehyttynen, mutta myös tiikerihyttynen. Harvoissa tapauksissa viruksen on todettu leviävän myös seksin kautta.

Matkailijoiden mukana virus leviää kaukaisillekin alueille. Yhteensä zikavirus on levinnyt yli 65:een maahan. Erityisesti se on koetellut Brasiliaa, jossa on syntynyt viime aikoina yli 1 600 pienipäisyydestä kärsivää vauvaa. Virus on levinnyt myös esimerkiksi Yhdysvaltain Floridassa.

Raskaana olevia tai raskautta suunnittelevia kehotetaan välttämään matkustamista zikaviruksen leviämisalueille.