Timo Soini: ”Turkista ei tule EU-jäsentä ainakaan 20 vuoteen”

Bryssel

Ulkoministeri Timo Soinin mukaan Euroopan unionin tulee pitää huolta, etteivät suhteet Turkin kanssa kärjisty liiaksi osapuolten erilaisten kiistojen vuoksi. Hänen mukaansa Turkilta pitää edellyttää ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittamista, mutta liiallista vastakkainasettelua on vältettävä.

”Turkki kannattaa pitää lähellä ja prosessissa, se ei saa irrota, koska meillä on taloudellisia ja turvallisuuspoliittisia intressejä”, Soini totesi puhelimessa perjantaina Slovakian pääkaupungista Bratislavasta, jossa hän osallistui EU-ulkoministereiden epäviralliseen kokoukseen.

Turkissa tehtiin heinäkuussa vallankaappausyritys, jonka jälkeen maan turvallisuuskoneisto on käynnistänyt laajat poliittiset puhdistukset. Turkin syytösten mukaan EU ei ole riittävän voimakkaasti tuominnut Turkin demokratian horjuttamista, vaan keskittynyt kaappausyrityksen jälkeisten toimien arvosteluun.

Soinin mukaan Turkin kanssa käytävät jäsenyysneuvottelut ovat nyt huonossa jamassa. ”Jokainen ymmärtää, ettei Turkista ole tulossa EU-jäsentä ainakaan 20 vuoteen.”

Soini totesi olevansa huolissaan siitä, mitä Turkki tavoittelee Syyrian sodassa. Ulkoministerin mielestä pitäisi olla selvää, että siellä taistellaan ”yhteistä vihollista” eli äärijärjestö Isisiä vastaan.

”Sellainen riski on olemassa, että kun katsoo kartalta [Turkin] joukkojen ryhmittäytymistä, niin siellä on paljon Syyrian kurdeja siellä raja-alueella. Kysymys on, kuka sen alueen ottaa haltuun, jos Isis ajetaan pois”, Soini totesi.

Soini ei halunnut kertoa muiden ulkoministereiden Turkki-näkemyksistä, koska neuvonpito Turkista jatkuu lauantaina. Tuolloin ministerit tapaavat Turkin EU-asioiden ministerin Omer Celikin.

EU:n ja Turkin suhteet ovat viilentyneet merkittävästi vallankaappausyrityksen jälkeen ja nyt huolena on, että osapuolten välinen pakolaissopimus romuttuu. Turkki haluaa EU:n myöntävän sille viisumivapauden lokakuun alkuun mennessä, kuten sopimuksessa luvattiin.

”Ei se [viisumisopimus] helpolta näytä, siinä on monta mutkaa. Mutta on myös Turkin etu, että se pakolaissopimus jatkuu. Ei ole Turkin etu, että rajan yli lähtisi tulemaan isoja ihmismääriä. Se olisi turvallisuusriski myös Turkille itselleen”, Soini totesi.

Itä-Ukrainan rauhoittamiseksi tarkoitettu Minskin rauhanprosessi ”surraa paikallaan”, Soini totesi. Vaikka alueella on ollut nyt hieman rauhallisempaa, suuret edistysaskelet odottavat itseään.

Soinin mielestä EU:n pakotepolitiikka Venäjää vastaan ei osoita horjumisen merkkejä, vaikka yksittäisissä jäsenmaissa on esitetty vaatimuksia pakotteiden purkamiseksi. Näin on todennut esimerkiksi EU-puheenjohtajamaan Slovakian pääministeri Robert Fico.

”Ei tätä rintamaa kukaan lähde rikkomaan. Sen poliittinen kustannus olisi niin hirvittävä, etten usko, että sellaista mikään yksittäinen maa tekisi”, Soini totesi.