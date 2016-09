Lasten aita oli epäilyttävän värikäs – Unkarin poliittinen tilanne luo jännitteitä

Unkarilaisen Pomázin kaupungin koulu sai uuden aidan. Se maalattiin punaisella, oranssilla, keltaisella, vihreällä ja sinisellä.

Joillekin se oli liikaa. Värikäs aita yhdistettiin – ei siihen, että lapset sattuvat yleensä pitämään väreistä – vaan seksuaalivähemmistöjen tukiliikkeen käyttämään sateenkaarilippuun. Alkoi keskustelu siitä, pitäisikö aita maalata uusiksi.

Värivalinnan vastustajien mielestä Pride-tunnusta muistuttava aita ei sovi koulujen läheisyyteen. Pomázin pormestari kertoi yhteydenottojen jälkeen selvittävänsä, pitäisikö aita maalata uudestaan.

Kohu on pieni ja paikallinen, mutta kuvastaa sitä, miten Unkarin julkinen tila poliittisesti latautunut. Aidan värityskin nähdään kannanottona.

Pääministeri Viktor Orbánin vuodesta 2010 jatkuneella kaudella yhteiskuntaa on kehitetty kohti ”epäliberaalia demokratiaa”. Käytännössä kehitys on tarkoittanut vallan keskittämistä Orbánin johtamalle Fidesz-puolueelle ja sen lähipiirille.

Median ja oikeuslaitoksen riippumattomuus ovat heikentyneet. Kulttuurilaitoksia ja museoita johtavat usein myötämieliset.

Unkarin fasismin ja kommunismin ajoista kertovaan Terror Háza -museoon Budapestissa ei osa unkarilaisista suostu menemään, koska he pitävät Orbánin luottohistoroitsijan johtamaa museota poliittisesti värittyneenä.

Vallan keskittyminen on johtanut siihen, että valtapuolueen viesti levittäytyy yhä paksummaksi verhoksi koko yhteiskunnan ylle.

Yksi näkyvä esimerkki ovat viime viikkoina Unkarin katujen ja maanteiden varsille ilmestyneet siniset kyltit, joissa hallitus ohjeistaa ihmisiä äänestämään lokakuun 2. päivän kansanäänestyksessä. Aiheena on EU:n pohtimat turvapaikanhakijakiintiöt, joiden toteutuminen on muutenkin täysin epävarmaa.

Se ei estä hallitusta rummuttamasta kampanjaa, jossa turvapaikanhakijoiden ja terrorismin välille on vedetty yhtäläisyysmerkit. Motiivi on selvä: Orbánin kannatus on vahvistunut pakolaiskriisin myötä ja hänen kovista otteistaan pidetään.

On hyödyllistä pitää asia jatkuvasti esillä.

Siksi ympäri maata näkyy kylttejä, jotka alkavat kysymyksellä ”tiesitkö”.

”Tiesitkö, että Bryssel haluaa asuttaa Unkariin kaupungillisen laittomia siirtolaisia?”

”Tiesitkö, että Pariisin iskujen takana olivat siirtolaiset?”

Sama, totuuden rajoja venyttävä viesti ulottuu koteihin asti.

Kesällä penkkiurheilija ei ole voinut välttyä valtiollisilta minuutin uutispätkiltä, joita on näytetty Rion olympialaisten ja jalkapallon EM-kisojen lähetyksissä. Minuuttiin saatiin mahtumaan uutiset, joissa siirtolaiset yhdistettiin usein uhkaan.

Julkisen television vapautta on rajoitettu, joten uutisminuutti oli minuutti hallituksen omaa viestintää, ei riippumatonta uutisointia.

Viestintämuoto on tehokas, sillä Unkari on oli vahvasti esillä sekä Riossa että Ranskan EM-turnauksessa. Unkari kotiutti Riosta 15 mitalia, joista kahdeksan kultaisia.

Viikko sitten Orbán ilmoitti rakentavansa jo aidatulle rajalle toisen aidan tulijoiden esteeksi. Jo ensimmäinen aita vahvisti hänen asemaansa. Tämänhetkisessä ilmapiirissä piikkilanka on hyväksytympi osa aitaa kuin värit.

Se ei kohauta.