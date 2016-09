Yli kymmenen kuollut räjähdyksessä Filippiineillä – räjähdys tapahtui presidentin suosiman hotellin lähistöllä

HS-Reuters-AFP

Ainakin yli kymmenen ihmistä kuoli ja kymmeniä loukkaantui perjantaina Filippiineillä räjähdyksessä, joka tapahtui vilkkailla yömarkkinoilla presidentti Rodrigo Duterten kotikaupungissa Davaossa.

Räjähdys tapahtui hieman ennen iltayhtätoista paikallista aikaa presidentti Duterten suosiman huippuhotellin lähistöllä. Duterte oli kaupungissa, mutta ei loukkaantunut räjähdyksessä.

Presidentin tiedottaja sanoi, että kyseessä oli pommi-isku.

Davao on noin kahden miljoonan ihmisen kaupunki. Islamistitaistelijat ovat tehneet Davaossa aiemmin verisiä iskuja.

Duterte on Davaossa suosittu. Hän toimi kaupungin pormestarina yli 20 vuotta ennen kuin voitti vaalit toukokuussa.

Duterte on aloittanut rajun sodan huumerikollisuutta vastaan. YK on arvostellut Duterten veristä operaatiota, jossa jo yli 2 000 ihmistä on kuollut.