Brittitabloidi vertaa Timo Soinia ja Boris Johnsonia: älyä, karismaa – ja epäsiisti asu

Lontoo

EU-maiden ulkoministerit tapasivat tänään lauantaina Bratislavassa, ja brittiläisen Daily Mail -iltapäivälehden toimituksessa oltiin valppaina. Syntyi uutinen:

”Onko Boris [Johnson] viimeinkin kohdannut voittajansa? Bo Jo törmäsi Suomen ulkoministeriin Slovakiassa, ja hän on jopa EPÄSIISTIMPI kuin oma ulkoministerimme.”

Ulkoministeri Timo Soinin taistelu solmion ja puvuntakin kanssa ei jäänyt huomaamatta. Nyt siitä on raportoitu Daily Mailin verkkosivujen lähes neljälle miljoonalle päivittäiselle lukijalle.

Hyvät Soinin äänestäjät ja maabrändin vaalijat – älkää säikähtäkö, älkääkä etenkään närkästykö. Kaikki on hyvin. Suomi ja Soini saivat ilmaista mainosta.

Ulkoministeri Boris Johnson on konservatiivisen ja EU-kielteisen brittitabloidin lemmikki. Se, että tulee verratuksi Johnsoniin on kohteliaisuus.

Britanniassa miespoliitikolle ei ole eduksi olla ylettömän tyylikkäästi pukeutunut. Jos puku istuu liian hyvin, on puvun kantaja vähintäänkin lievästi epäilyttävä henkilö kuten Lontoon Cityn pankkiiri, ranskalainen tai aatelistaustainen keikari.

Jos taas paita repsottaa Boris-tyyliin, saa siitä vain lisäpisteitä. Huolittelematon ulkoasu ei estänyt Johnsonia nousemasta Lontoon pormestariksi, konservatiivipuolueen kansanedustajaksi, voittoisan brexit-kampanjan keulahahmoksi ja pääministeri Theresa Mayn hallituksen ulkoministeriksi.

Bratislavan-kokouksen perhekuvassa Soini ja Johnson pistävät silmään sliipatumpien hahmojen joukosta.

Soini räpeltää taivaansinistä raidallista solmiotaan, ja Johnsonin – samoin taivaansininen, mutta ruutukuviollinen – solmio repsottaa hieman. Koska kyseessä on epävirallinen ministerineuvoston kokous, on osa ulkoministereistä jättänyt kravatin kokonaan pois. Se on täysin etiketin mukaista.

Soinin ikuistuminen kesken solmionsidonnan voi mahdollisesti selittyä sillä, että hän on esiintynyt kokouksessa aiemmin solmiotta, mutta päättänytkin mennä kuvaan solmion kaulassa.

”Näyttää siltä, että yksi Euroopan ulkoministereistä on ottanut kokouksen ’epämuodollisuuden’ hyvinkin tosissaan”, Daily Mail kirjoittaa kieli poskessa ja Soiniin viitaten.

Toisaalla jutussa lehti kirjoittaa, että Soinilla – niin kuin myös Johnsonilla – on terävää älyä ja karismaa. Kirjoitus tietää myös perussuomalaiset, Soinin suosikkijalkapallojoukkueen (Millwall) sekä sen, että Soini on ollut puhumassa niin konservatiivien kuin Ukip-puolueenkin puoluekokouksissa.

Miespoliitikotkaan eivät voi enää välttää sitä, etteivätkö heidän asuvalintansa ja tyylinsä joutuisi luupin alle. Tumma pukukaan ei takaa enää turvaa, kun politiikasta tulee entistäkin visuaalisempaa.

Soinin sartoriaalista (eli pukeutumiseen liittyvää) ensiesiintymistä brittimediassa voi pitää suurena menestyksenä. Vertailukohteeksi tuli brexit-kansan rakastama Boris Johnson, ja Soini päihitti hänet. Mitä muuta voi pyytää?

Suomi on pukeuduttu ainakin hetkeksi Euroopan kartalle.